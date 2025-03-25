Погода в Україні 26 березня — прогноз погоди на завтра

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У середу, 26 березня, в Україні очікується спокійна хмарна погода, яку зумовить волога та помірно тепла повітряна маса. Вночі на півдні та сході країни ще буде відчуватися вплив атмосферного фронту.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 26 березня від Укргідрометеоцентра

Протягом дня буде хмарно з проясненнями, а вночі на півдні, сході та Сумщині, а також вдень у Карпатах та Закарпатті можливий невеликий дощ. Решта території країни залишатиметься без опадів.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вночі та вранці в Карпатах та Закарпатті очікуються місцями тумани. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься у проміжку +0...+5 °С тепла, на півдні до 8 °С, а вдень температура в більшості регіонів становитиме +9...+14 °С, на Закарпатті та в південних областях підвищиться до +15...+20 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 26 березня від Наталки Діденко

Завтра, 26 березня, в Україні очікуються дощі, зокрема в східних областях та на півдні. Однак переважно опади пройдуть вночі та вранці. Впродовж дня середи на більшій частині території країни опадів не передбачається.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура повітря вдень буде коливатися в межах +12...+17 °С, а на півдні очікується тепла погода з температурою до +19 °С. Однак на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині буде прохолодніше — в діапазоні +8...+12 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.

Також в Укргідрометцентрі повідомили, якою буде погода у квітні. Протягом місяця здебільшого небо буде похмурим.