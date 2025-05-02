Прогноз погоды на 3 мая - какой будет погода завтра

Люди идут по улице под дождем. Фото: PA

В пятницу, 3 мая, в Украине ожидается переменная облачность. В течение суток синоптики прогнозируют сложные погодные условия в некоторых регионах.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 3 мая от Укргидрометеоцетра

В ночное время кратковременные дожди пройдут на северо-западе страны, а днем непогода коснется западных, северных, Винницкой и Черкасской областей. Местами возможны грозы, а на западе — местами даже град. Зато в центральных, восточных и южных областях будет преобладать сухая погода.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер преимущественно юго-западного направления, умеренный, 7-12 м/с. Однако днем в западных и северных регионах возможны порывы до 15-20 м/с, поэтому стоит быть осторожными.

Температурные показатели будут отличаться в зависимости от региона. На Левобережье и в Крыму ночью будет +1...+6 °C, местами на поверхности почвы возможны заморозки до -5 °C. Днем воздух прогреется до +15...+20 °C. На остальной территории ночная температура составит +3...+8 °C, а в западных областях — до +12 °C. В дневные часы ожидается +19...+24 °C, на морском побережье — немного прохладнее +13...+18 °C.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 3 мая от Наталки Диденко

Эти суббота и воскресенье, 3-4 мая, обещают быть настоящим испытанием для погоды — да и для нас с вами. Атмосферный фронт принесет в Украину целую палитру метеоявлений — от ночной прохлады с заморозками до дневного тепла с грозовыми ливнями и порывистым ветром.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Начиная с ночи на субботу, на Сумщине, Харьковщине и Луганщине ожидаются заморозки на почве, температура здесь опустится до 0...+3 °C. На остальной территории ночь будет несколько мягче - +7...+14 °C, но на северо-востоке стоит приготовиться к настоящему холоду — +2...+6 °C.

В дневные часы, зато будет ощущаться почти летнее тепло — +18...+23 м, а иногда и до +26 °C. В Киеве также — температура будет достигать +23...+26 °C, но согреваться будем под аккомпанемент кратковременных дождей и гроз.

Отдельного внимания заслуживает ветер: юго-западного направления, порывистый, местами со штормовыми порывами до 15-20 м/с. Такая ветреная ситуация будет наблюдаться по всей стране, в том числе и в столице.

Напомним, синоптики предупредили о похолодании и дождях в начале мая.

Также астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на май и назвали самые опасные дни для метеозависимых.