Прогноз погоди на 3 травня - якою буде погода завтра

Люди йдуть вулицею під дощем. Фото: PA

У п’ятницю, 3 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Протягом доби синоптики прогнозують складні погодні умови у деяких регіонах.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 3 травня від Укргідрометеоцетра

У нічний час короткочасні дощі пройдуть на північному заході країни, а вдень негода торкнеться західних, північних, Вінницької та Черкаської областей. Місцями можливі грози, а на заході — подекуди навіть град. Натомість у центральних, східних та південних областях переважатиме суха погода.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Вітер переважно південно-західного напрямку, помірний — 7-12 м/с. Проте вдень у західних і північних регіонах можливі пориви до 15-20 м/с, тож варто бути обережними.

Температурні показники різнитимуться залежно від регіону. На Лівобережжі та в Криму вночі буде +1...+6 °C, подекуди на поверхні ґрунту можливі заморозки до -5 °C. Вдень повітря прогріється до +15…+20 °C. На решті території нічна температура становитиме +3…+8 °C, а в західних областях — до +12 °C. У денні години очікується +19…+24 °C, на морському узбережжі — трохи прохолодніше +13…+18 °C.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 3 травня від Наталки Діденко

Ці субота та неділя, 3-4 травня, обіцяють бути справжнім випробуванням для погоди — та й для нас з вами. Атмосферний фронт принесе на Україну цілу палітру метеоявищ — від нічної прохолоди із заморозками до денного тепла з грозовими зливами та поривчастим вітром.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Починаючи з ночі на суботу, на Сумщині, Харківщині та Луганщині очікуються заморозки на ґрунті — температура тут опуститься до 0...+3 °C. На решті території ніч буде дещо м’якішою — +7…+14 °C, але на північному сході варто приготуватися до справжнього холодку — +2…+6 °C.

У денні години, натомість, відчуватиметься майже літнє тепло — +18…+23 м, а подекуди й до +26 °C. У Києві — також температура сягатиме +23…+26 °C, але зігріватись будемо під акомпанемент короткочасних дощів і гроз.

Окремої уваги заслуговує вітер: південно-західного напрямку, рвучкий, подекуди зі штормовими поривами до 15-20 м/с. Така вітряна ситуація спостерігатиметься по всій країні, зокрема у столиці.

Нагадаємо, синоптики попередили про похолодання та дощі на початку травня.

Також астросиноптики склали прогноз магнітних бур на травень та назвали найнебезпечніші дні для метеозалежних.