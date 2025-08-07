Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Дождь, грозы и жара — каким регионам какую погоду ожидать сегодня

Дождь, грозы и жара — каким регионам какую погоду ожидать сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 06:25
Синоптики прогнозують сьогодні дощ, грози та спеку в Україні
Люди под зонтиками в дождь. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода сегодня в Украине отметится своей нестабильностью. В части регионов будет страшная жара до +33°C, а в других пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода на 7 августа от Укргидрометцентра

По прогнозу метеорологов, сегодня днем на востоке и юго-востоке ожидается кратковременный дождь с грозой. А вот на остальной территории будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях +20...+25°C; на юге и юго-востоке +28...+33°C; на остальной территории +22...+27C°.

погода 7 серпня

Прогноз погоды на 7 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

В свою очередь Наталка Диденко прогнозирует сегодня солнечную погоду. Однако холодный фронт принесет непогоду в западные, северные и центральные области. В этих регионах будут дожди, грозы, локальные сильные ливни, шквалы и возможен град.

А вот в южные области и часть центра останутся под влиянием сухой погоды - осадков здесь не ожидается.

null
Температурная карта Украины 7 августа. Фото: скриншот

Температура воздуха снизится на несколько градусов:

  • В западных областях ожидается +20...+24 °C
  • На севере +22...+26 °C
  • В центре +24...+29 °C
  • На востоке +26...+32 °C
  • На юге жарче всего - до +30...+33 °C

В Киеве 7 августа будет сухо и солнечно. Температура составит около +24 °C.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь в августе - уже известны самые "активные" дни Солнца.

Также недавно в США зафиксировали новый мировой рекорд. Над штатами протянулась самая длинная молния за всю историю наблюдений.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации