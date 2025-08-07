Синоптики прогнозують сьогодні дощ, грози та спеку в Україні

Дождь, грозы и жара — каким регионам какую погоду ожидать сегодня
Погода сегодня в Украине отметится своей нестабильностью. В части регионов будет страшная жара до +33°C, а в других пройдут дожди с грозами.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.
Погода на 7 августа от Укргидрометцентра
По прогнозу метеорологов, сегодня днем на востоке и юго-востоке ожидается кратковременный дождь с грозой. А вот на остальной территории будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в западных областях +20...+25°C; на юге и юго-востоке +28...+33°C; на остальной территории +22...+27C°.
Прогноз от Наталки Диденко
В свою очередь Наталка Диденко прогнозирует сегодня солнечную погоду. Однако холодный фронт принесет непогоду в западные, северные и центральные области. В этих регионах будут дожди, грозы, локальные сильные ливни, шквалы и возможен град.
А вот в южные области и часть центра останутся под влиянием сухой погоды - осадков здесь не ожидается.
Температура воздуха снизится на несколько градусов:
- В западных областях ожидается +20...+24 °C
- На севере +22...+26 °C
- В центре +24...+29 °C
- На востоке +26...+32 °C
- На юге жарче всего - до +30...+33 °C
В Киеве 7 августа будет сухо и солнечно. Температура составит около +24 °C.
