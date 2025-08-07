Синоптики прогнозують сьогодні дощ, грози та спеку в Україні

Люди под зонтиками в дождь. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода сегодня в Украине отметится своей нестабильностью. В части регионов будет страшная жара до +33°C, а в других пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Погода на 7 августа от Укргидрометцентра

По прогнозу метеорологов, сегодня днем на востоке и юго-востоке ожидается кратковременный дождь с грозой. А вот на остальной территории будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях +20...+25°C; на юге и юго-востоке +28...+33°C; на остальной территории +22...+27C°.



Прогноз погоды на 7 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

В свою очередь Наталка Диденко прогнозирует сегодня солнечную погоду. Однако холодный фронт принесет непогоду в западные, северные и центральные области. В этих регионах будут дожди, грозы, локальные сильные ливни, шквалы и возможен град.

А вот в южные области и часть центра останутся под влиянием сухой погоды - осадков здесь не ожидается.

Температурная карта Украины 7 августа. Фото: скриншот

Температура воздуха снизится на несколько градусов:

В западных областях ожидается +20...+24 °C

На севере +22...+26 °C

В центре +24...+29 °C

На востоке +26...+32 °C

На юге жарче всего - до +30...+33 °C

В Киеве 7 августа будет сухо и солнечно. Температура составит около +24 °C.

