Синоптики прогнозують сьогодні дощ, грози та спеку в Україні

Погода сьогодні в Україні відзначиться своєю нестабільністю. В частині регіонів буде страшенна спека до +33°C, а в інших пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Погода на 7 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозом метеорологів, сьогодні вдень на сході та південному сході очікується короткочасний дощ з грозою. А ось на решті території буде без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях +20...+25°C; на півдні та південному сході +28...+33°C; на решті території +22...+27C°.



Прогноз погоди на 7 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Своєю чергою Наталка Діденко прогнозує сьогодні сонячну погоду. Проте холодний фронт принесе негоду в західні, північні та центральні області. У цих регіонах будуть дощі, грози, локальні сильні зливи, шквали та можливий град.

А от у південні області та частина центру залишаться під впливом сухої погоди — опадів тут не очікується.

Температурна карта України 7 серпня. Фото: скриншот

Температура повітря знизиться на кілька градусів:

У західних областях очікується +20...+24 °C

На півночі +22...+26 °C

У центрі +24...+29 °C

На сході +26...+32 °C

На півдні найспекотніше — до +30...+33 °C

У Києві 7 серпня буде сухо та сонячно. Температура становитиме близько +24 °C.

