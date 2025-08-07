Синоптики прогнозують сьогодні дощ, грози та спеку в Україні

Дощ, грози та спека — яким регіонам яку погоду очікувати сьогодні
Погода сьогодні в Україні відзначиться своєю нестабільністю. В частині регіонів буде страшенна спека до +33°C, а в інших пройдуть дощі з грозами.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Погода на 7 серпня від Укргідрометцентру
За прогнозом метеорологів, сьогодні вдень на сході та південному сході очікується короткочасний дощ з грозою. А ось на решті території буде без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура у західних областях +20...+25°C; на півдні та південному сході +28...+33°C; на решті території +22...+27C°.
Прогноз від Наталки Діденко
Своєю чергою Наталка Діденко прогнозує сьогодні сонячну погоду. Проте холодний фронт принесе негоду в західні, північні та центральні області. У цих регіонах будуть дощі, грози, локальні сильні зливи, шквали та можливий град.
А от у південні області та частина центру залишаться під впливом сухої погоди — опадів тут не очікується.
Температура повітря знизиться на кілька градусів:
- У західних областях очікується +20...+24 °C
- На півночі +22...+26 °C
- У центрі +24...+29 °C
- На сході +26...+32 °C
- На півдні найспекотніше — до +30...+33 °C
У Києві 7 серпня буде сухо та сонячно. Температура становитиме близько +24 °C.
