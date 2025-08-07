Відео
Головна Метео Дощ, грози та спека — яким регіонам яку погоду очікувати сьогодні

Дощ, грози та спека — яким регіонам яку погоду очікувати сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 06:25
Синоптики прогнозують сьогодні дощ, грози та спеку в Україні
Люди під парасольками в дощ. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода сьогодні в Україні відзначиться своєю нестабільністю. В частині регіонів буде страшенна спека до +33°C, а в інших пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода на 7 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозом метеорологів, сьогодні вдень на сході та південному сході очікується короткочасний дощ з грозою. А ось на решті території буде без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях +20...+25°C; на півдні та південному сході +28...+33°C; на решті території +22...+27C°.

погода 7 серпня

Прогноз погоди на 7 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Своєю чергою Наталка Діденко прогнозує сьогодні сонячну погоду. Проте холодний фронт принесе негоду в західні, північні та центральні області. У цих регіонах будуть дощі, грози, локальні сильні зливи, шквали та можливий град.

А от у південні області та частина центру залишаться під впливом сухої погоди — опадів тут не очікується.

null
Температурна карта України 7 серпня. Фото: скриншот

Температура повітря знизиться на кілька градусів:

  • У західних областях очікується +20...+24 °C
  • На півночі +22...+26 °C
  • У центрі +24...+29 °C
  • На сході +26...+32 °C
  • На півдні найспекотніше — до +30...+33 °C

У Києві 7 серпня буде сухо та сонячно. Температура становитиме близько +24 °C.

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур у серпні — вже відомі "найактивніші" дні Сонця. 

Також нещодавно в США зафіксували новий світовий рекорд. Над штатами простяглася найдовша блискавка за всю історію спостережень.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
