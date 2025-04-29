Погода в Украине 30 апреля - ожидается теплый день, до +22 °С

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 30 апреля, ожидается теплая погода. Столбики термометров будут колебаться в пределах +17...+22 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 30 апреля

Завтра погоду в Украине будет определять несколько более теплая воздушная масса, которая будет поступать из района Балтики. В то же время атмосферное давление снизится. Ночью облака в небе защитят слой воздуха вблизи земли от выхолаживания, а днем будут препятствовать его значительному прогреву.

В течение дня сохранится сухая погода, а малоактивный атмосферный фронт вызовет небольшой кратковременный дождь в северо-восточной части. Также небольшой дождь местами пройдет в Карпатах.

Синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что в течение дня будет переменная облачность. А ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +6...+11 °С;

днем — +17...+22 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентра

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление в Украине завтра.

А синоптики сервиса Meteoprog предупредили о резком изменении погоды с 1 мая.