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До України повернеться спека — які області в небезпеці

29 квітня 2025 17:35
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 30 квітня - очікується теплий день, до +22 °С
Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у середу, 30 квітня, очікується тепла погода. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17...+22 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 30 квітня

Завтра погоду в Україні визначатиме дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з району Балтики. Водночас атмосферний тиск знизиться. Вночі хмари в небі захистять шар повітря поблизу землі від вихолодження, а вдень перешкоджатимуть його значному прогріванню.

Протягом дня утримається суха погода, а малоактивний атмосферний фронт спричинить невеликий короткочасний дощ в північно-східній частині. Також невеликий дощ подекуди пройде в Карпатах.

Синоптики Укргідрометцентру спрогнозували, що протягом дня буде мінлива хмарність. А вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі +6...+11 °С;
  • вдень — +17...+22 °С.
Яка погода очікується завтра, 30 квітня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентру

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала потеплішання в Україні завтра.

А синоптики сервісу Meteoprog попередили про різку зміну погоди з 1 травня.

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