К чему готовиться метеозависимым — прогноз магнитных бурь сегодня

Дата публикации 24 октября 2025 15:02
обновлено: 15:20
Магнитные бури 24 октября — прогноз для метеозависимых
Иллюстративное фото: freepik

На Земле в пятницу, 24 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 24 октября

Отмечается, что за минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю). Также ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

Солнечная активность на 24 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 16.
Магнітні бурі 24 жовтня
Иллюстративное фото: freepik

Влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, в сентябре жители регионов южного полушария Земли наблюдали редкое астрономическое явление. Необычное затмение выглядело так, что Луна "надкусила" Солнце.

Также мы писали, что ученые нашли планету Kepler-725c, где возможна жизнь. Они применили революционный метод наблюдения.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
