Магнитные бури 24 октября — прогноз для метеозависимых

К чему готовиться метеозависимым — прогноз магнитных бурь сегодня
На Земле в пятницу, 24 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 24 октября
Отмечается, что за минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю). Также ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.
Солнечная активность на 24 октября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 16.
Влияние магнитных бурь на организм
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Напомним, в сентябре жители регионов южного полушария Земли наблюдали редкое астрономическое явление. Необычное затмение выглядело так, что Луна "надкусила" Солнце.
Также мы писали, что ученые нашли планету Kepler-725c, где возможна жизнь. Они применили революционный метод наблюдения.
Читайте Новини.LIVE!