Магнитные бури 24 октября — прогноз для метеозависимых

На Земле в пятницу, 24 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 24 октября

Отмечается, что за минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю). Также ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

Солнечная активность на 24 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 16.

Влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

