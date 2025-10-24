Відео
Україна
До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні

До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 15:02
Оновлено: 15:20
Магнітні бурі 24 жовтня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у п'ятницю, 24 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog. 

Читайте також:

Магнітні бурі 24 жовтня

Зазначається, що за минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю). Також очікується, що в п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

Сонячна активність на 24 жовтня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 16.
Вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нагадаємо, у вересні жителі регіонів південної півкулі Землі спостерігали рідкісне астрономічне явище. Незвичне затемнення мало вигляд, що Місяць "надкусив" Сонце.

Також ми писали, що вчені знайшли планету Kepler-725c, де можливе життя. Вони застосували революційний метод спостереження.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
