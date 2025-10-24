Магнітні бурі 24 жовтня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у п'ятницю, 24 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 24 жовтня

Зазначається, що за минулу добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю). Також очікується, що в п'ятницю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

Сонячна активність на 24 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 16.

Вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

