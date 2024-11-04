Магнитные бури 4 ноября — прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие у женщины. Фото: freepik

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне и произошло несколько мощных вспышек. Однако магнитных бурь на Земле в понедельник, 4 октября, не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 4 ноября

Отмечается, что за последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За 24 часа на Солнце произошли четыре вспышки класса С и две вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М1,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 4 ноября

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%

Количество солнечных пятен — 102.

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Как облегчить свое состояние при магнитных бурях

Во время магнитных бурь и радиационных штормов специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни. В частности, стоит:

больше прогуливаться на свежем воздухе,

сбалансированно питаться,

употреблять больше овощей и легкой пищи,

отказаться от трудных физических или психологических дел в дни, когда есть магнитные бури,

пить больше воды,

высыпаться,

не употреблять алкоголь и не злоупотреблять жирной пищей.

Напомним, недавно был обнародован календарь магнитных бурь на ноябрь. В текущем месяце ожидается несколько мощных геомагнитных колебаний.

Также мы писали, что 4 ноября в Украине ожидается мокрый снег и мороз. Кое-где порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.