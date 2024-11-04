Магнитные бури 4 ноября — прогноз для метеозависимых

К чему готовиться метеозависимым — прогноз магнитных бурь сегодня
За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне и произошло несколько мощных вспышек. Однако магнитных бурь на Земле в понедельник, 4 октября, не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 4 ноября
Отмечается, что за последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. За 24 часа на Солнце произошли четыре вспышки класса С и две вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М1,1.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 4 ноября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%
- Количество солнечных пятен — 102.
Как облегчить свое состояние при магнитных бурях
Во время магнитных бурь и радиационных штормов специалисты советуют придерживаться здорового образа жизни. В частности, стоит:
- больше прогуливаться на свежем воздухе,
- сбалансированно питаться,
- употреблять больше овощей и легкой пищи,
- отказаться от трудных физических или психологических дел в дни, когда есть магнитные бури,
- пить больше воды,
- высыпаться,
- не употреблять алкоголь и не злоупотреблять жирной пищей.
Напомним, недавно был обнародован календарь магнитных бурь на ноябрь. В текущем месяце ожидается несколько мощных геомагнитных колебаний.
Также мы писали, что 4 ноября в Украине ожидается мокрый снег и мороз. Кое-где порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
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