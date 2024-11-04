Магнітні бурі 4 листопада — прогноз для метеозалежних

До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні і трапилося кілька потужних спалахів. Однак магнітних бур на Землі у понеділок, 4 жовтня, не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 4 листопада
Зазначається, що упродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За 24 години на Сонці сталися чотири спалахи класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М1,1.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 4 листопада
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%
- Кількість сонячних плям — 102.
Як полегшити свій стан при магнітних бурях
Під час магнітних бур та радіаційних штормів, фахівці радять дотримуватися здорового способу життя. Зокрема, варто:
- більше прогулюватися на свіжому повітрі,
- збалансовано харчуватися,
- вживати більше овочів та легкої їжі,
- відмовитися від важких фізичних чи психологічних справ у дні, коли є магнітні бурі,
- пити більше води,
- висипатися,
- не вживати алкоголь та не зловживати жирною їжею.
Нагадаємо, нещодавно був оприлюднений календар магнітних бур на листопад. Цього місяця очікується кілька потужних геомагнітних коливань.
Також ми писали, що 4 листопада в Україні очікується мокрий сніг та мороз. Подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
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