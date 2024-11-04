Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні arrow

До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні

4 листопада 2024 11:47
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 4 листопада — прогноз для метеозалежних
Погане самопочуття у жінки. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні і трапилося кілька потужних спалахів. Однак магнітних бур на Землі у понеділок, 4 жовтня, не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 4 листопада

Зазначається, що упродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За 24 години на Сонці сталися чотири спалахи класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М1,1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 4 листопада

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%
  • Кількість сонячних плям — 102.
null
Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як полегшити свій стан при магнітних бурях 

Під час магнітних бур та радіаційних штормів, фахівці радять дотримуватися здорового способу життя. Зокрема, варто:

  • більше прогулюватися на свіжому повітрі,
  • збалансовано харчуватися,
  • вживати більше овочів та легкої їжі,
  • відмовитися від важких фізичних чи психологічних справ у дні, коли є магнітні бурі,
  • пити більше води,
  • висипатися, 
  • не вживати алкоголь та не зловживати жирною їжею. 

Нагадаємо, нещодавно був оприлюднений календар магнітних бур на листопад. Цього місяця очікується кілька потужних геомагнітних коливань.

Також ми писали, що 4 листопада в Україні очікується мокрий сніг та мороз. Подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:02 Флагман Xiaomi 15 Ultra отримає потужні камери — витік подробиць

11:47 До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні

11:45 На 57% дорожче — в Україні злетіли ціни на популярний овоч

11:42 Штрафи за пальне — за які порушення карають водіїв

11:31 Найважчий ремонт — в Одесі відновлюють зруйнований росіянами дім

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

11:22 Українцям виплатять по 3,6 тис. грн у листопаді — деталі

11:21 Податковий борг без суду — коли можуть стягнути гроші

11:14 Війська КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині, — ЦПД

11:13 Штрафи на кожному кроці — за що карають українців у Польщі

11:13 У Києві чоловік вкрав у магазині елітний парфум — що вирішив суд

12:02 Флагман Xiaomi 15 Ultra отримає потужні камери — витік подробиць

11:47 До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні

11:45 На 57% дорожче — в Україні злетіли ціни на популярний овоч

11:42 Штрафи за пальне — за які порушення карають водіїв

11:31 Найважчий ремонт — в Одесі відновлюють зруйнований росіянами дім

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

11:22 Українцям виплатять по 3,6 тис. грн у листопаді — деталі

11:21 Податковий борг без суду — коли можуть стягнути гроші

11:14 Війська КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині, — ЦПД

11:13 Штрафи на кожному кроці — за що карають українців у Польщі

11:13 У Києві чоловік вкрав у магазині елітний парфум — що вирішив суд

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині