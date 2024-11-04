Магнітні бурі 4 листопада — прогноз для метеозалежних

Погане самопочуття у жінки. Фото: freepik

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні і трапилося кілька потужних спалахів. Однак магнітних бур на Землі у понеділок, 4 жовтня, не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 4 листопада

Зазначається, що упродовж останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. За 24 години на Сонці сталися чотири спалахи класу С та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М1,1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 4 листопада

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%

Кількість сонячних плям — 102.

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як полегшити свій стан при магнітних бурях

Під час магнітних бур та радіаційних штормів, фахівці радять дотримуватися здорового способу життя. Зокрема, варто:

більше прогулюватися на свіжому повітрі,

збалансовано харчуватися,

вживати більше овочів та легкої їжі,

відмовитися від важких фізичних чи психологічних справ у дні, коли є магнітні бурі,

пити більше води,

висипатися,

не вживати алкоголь та не зловживати жирною їжею.

Нагадаємо, нещодавно був оприлюднений календар магнітних бур на листопад. Цього місяця очікується кілька потужних геомагнітних коливань.

Також ми писали, що 4 листопада в Україні очікується мокрий сніг та мороз. Подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.