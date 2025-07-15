Прогноз погоды в Украине на завтра

Люди охлаждаются возле водоемов во время жары. Фото: Новини.LIVE

В среду, 16 июля, в Украине продолжит бушевать сильная жара. Погоду большинства областей будет определять сухая жаркая воздушная масса.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 16 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 16 июля

По прогнозам Укргидрометцентра, 16 июля неустойчивую погоду с колебаниями давления и влажности в западных областях обусловит атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы. А днем он распространит свое влияние и на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

Погоду большинства областей в среду будет определять сухая жаркая воздушная масса из южных широт, только в западных областях — умеренно теплая.

Завтра, 16 июля, ожидается переменная облачность. В западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях кратковременные дожди, местами грозы (на Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди).

На остальной территории среда пройдет без осадков. Ветер будет преимущественно северо-западный, в пределах 5-10 м/с.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

В среду, 16 июля, температура ночью — +15...+20 °C, на юге и востоке страны — +18...+23 °C.

Днем в западных областях — +21...+26 °C, в северных +25 +25 ...+30 °C. На остальной территории +29...+34 °C,, в южной части местами сильная жара до +35 +35 ...+37 °C.

Предупреждение о пожарной опасности 16 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

По информации Укргидрометцентра, 16-17 июля в южной части, большинстве центральных, 16 июля и северных и Харьковской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Недавно синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резкой смене погоды.

Ранее синоптики сообщали, каким будет лето в Украине в этом году — стоит ли готовиться к длительной аномальной жаре.