Прогноз погоди в Україні на завтра

Люди охолоджуються біля водойм під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У середу, 16 липня, в Україні продовжить вирувати сильна спека. Погоду більшості областей визначатиме суха спекотна повітряна маса.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 16 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 16 липня

За прогнозами Укргідрометцентру, 16 липня нестійку погоду з коливаннями тиску та вологості в західних областях зумовить атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи. А вдень він поширить свій вплив і на Житомирську, Вінницьку та Київську області.

Погоду більшості областей у середу визначатиме суха спекотна повітряна маса з південних широт, лише у західних областях — помірно тепла.

Завтра, 16 липня, очікується мінлива хмарність. У західних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, місцями грози (на Закарпатті та Прикарпатті подекуди значні дощі).

На решті території середа мине без опадів. Вітер буде переважно північно-західний, у межах 5-10 м/с.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

У середу, 16 липня, температура вночі — +15...+20 °C, на півдні та сході країни — +18+23 °C.

Вдень у західних областях — +21...+26 , у північних + 25...+30 °C. На решті територі ї — + 29...+34 °C , у південній частині місцями сильна спека до +35...+37 °C.

Попередження про пожежну небезпеку 16 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

За інформацією Укргідрометцентру, 16-17 липня у південній частині, більшості центральних, 16 липня і північних та Харківській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нещодавно синоптик Наталка Діденко попередила українців про різку зміну погоди.

Раніше синоптики повідомляли, яким буде літо в Україні цьогоріч — чи варто готуватися до тривалої аномальної спеки.