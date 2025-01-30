Погода в Украине 31 января - ожидается тепло, но будет дождливо

Люди гуляют на набережной. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в пятницу, 31 января, ожидается облачная погода, местами будут осадки. Температура воздуха будет колебаться в пределах -1...+15 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 31 января

Ночью поле высокого атмосферного давления вызовет слабый ветер южного направления, в результате чего в большинстве областей будет туман.

Днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами пройдет небольшой дождь, а на остальной территории будет без осадков.

Температура воздуха составит:

ночью -1...+4 °С, на юге +2...+7 °С;

днем +5...+10 °С, на юге +10...+15 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине на 31 января

В Киевской области завтра будет облачно, но без преимущественно осадков. Днем местами возможен небольшой дождь.

Ночью и утром ожидается туман, ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °С, а днем — +5...+10 °С. В Киеве ночью прогнозируют +1...+3 °С, днем +7...+9 °С.

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А представитель Укргидрометцентра Вера Балабух заявила, что изменение климатических зон в Украине будет иметь последствия для агропромышленности. В частности, возникнут проблемы с выращиванием картофеля, капусты и огурцов.

