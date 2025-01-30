Погода в Україні 31 січня - очікується тепло, але дощитиме

До +15 °С — в Укргідрометцентрі назвали найтепліші області завтра
В Україні у п'ятницю, 31 січня, очікується хмарна погода, подекуди будуть опади. Температура повітря коливатиметься в межах -1...+15 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 31 січня
Вночі поле високого атмосферного тиску спричинить слабкий вітер південного напрямку, внаслідок чого у більшості областей буде туман.
Вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями пройде невеликий дощ, а на решті території буде без опадів.
Температура повітря становитиме:
- вночі -1...+4 °С, на півдні +2...+7 °С;
- вдень +5...+10 °С, на півдні +10...+15 °С.
Прогноз погоди на Київщині на 31 січня
У Київській області завтра буде хмарно, але без переважно опадів. Вдень подекуди можливий невеликий дощ.
Вночі та вранці очікується туман, вітер буде південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах -1...+4 °С, а вдень — +5...+10 °С. У Києві вночі прогнозують +1...+3 °С, вдень +7...+9 °С.
Раніше ми писали, що за даними сайту Ventusky, на початку лютого очікуються снігопади на два дні.
А представниця Укргідрометцентру Віра Балабух заявила, що зміна кліматичних зон в Україні матиме наслідки для агропромисловості. Зокрема, виникнуть проблеми з вирощенням картоплі, капусти та огірків.
Читайте Новини.LIVE!