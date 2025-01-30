Погода в Україні 31 січня - очікується тепло, але дощитиме

Люди гуляють на набережній. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у п'ятницю, 31 січня, очікується хмарна погода, подекуди будуть опади. Температура повітря коливатиметься в межах -1...+15 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 31 січня

Вночі поле високого атмосферного тиску спричинить слабкий вітер південного напрямку, внаслідок чого у більшості областей буде туман.

Вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями пройде невеликий дощ, а на решті території буде без опадів.

Температура повітря становитиме:

вночі -1...+4 °С, на півдні +2...+7 °С;

вдень +5...+10 °С, на півдні +10...+15 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині на 31 січня

У Київській області завтра буде хмарно, але без переважно опадів. Вдень подекуди можливий невеликий дощ.

Вночі та вранці очікується туман, вітер буде південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах -1...+4 °С, а вдень — +5...+10 °С. У Києві вночі прогнозують +1...+3 °С, вдень +7...+9 °С.

Раніше ми писали, що за даними сайту Ventusky, на початку лютого очікуються снігопади на два дні.

А представниця Укргідрометцентру Віра Балабух заявила, що зміна кліматичних зон в Україні матиме наслідки для агропромисловості. Зокрема, виникнуть проблеми з вирощенням картоплі, капусти та огірків.