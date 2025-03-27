Погода в Украине 28 марта — прогноз погоды на завтра

Люди гуляют в ботаническом саду. Фото: УНИАН

В пятницу, 28 марта, в большинстве областей Украины будет господствовать зона несколько повышенного атмосферного давления. Это обеспечит сухую и относительно теплую погоду.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 28 марта от Укргидрометеоцентра

В юго-восточных регионах, а также ночью на юге страны будет ощущаться влияние атмосферного фронта, который принесет небольшие дожди.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

В западных и большинстве северных областей ночью и утром возможен туман, что может усложнять видимость на дорогах.

Ветер ожидается северо-восточного и восточного направления со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 °С, на юге — до +9 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +11...+16 °С, а в Закарпатье, южных регионах и в Крыму воздух прогреется до +20 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 28 марта от Наталки Диденко

Завтра, 28 марта, в стране ожидается по-настоящему весеннее тепло — температура воздуха составит +12...+18 °C, а на юге местами прогреется до +20 °C.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Осадков не предвидится на большей части территории, лишь на востоке и северо-востоке возможны дожди. Ветер восточного направления, на западе и в южных областях местами будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Киеве также будет комфортная погода: ночью +3...+5 °C, а днем потеплеет до +15 °C. Дождей не предвидится.

Прогноз температуры воздуха. Фото: Наталья Диденко

Ранее синоптики Укргидрометцентра информировали о том, какой будет погода в Украине в апреле.

Кроме того, Наталья Диденко предупредила о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.