Погода в Україні 28 березня — прогноз погоди на завтра

Люди гуляють в ботанічному саду. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 28 березня, у більшості областей України пануватиме зона дещо підвищеного атмосферного тиску. Це забезпечить суху та відносно теплу погоду.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 28 березня від Укргідрометеоцентра

У південно-східних регіонах, а також уночі на півдні країни відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що принесе невеликі дощі.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

У західних і більшості північних областей вночі та вранці можливий туман, що може ускладнювати видимість на дорогах.

Вітер очікується північно-східного та східного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+5 °С, на півдні — до +9 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16 °С, а в Закарпатті, південних регіонах та в Криму повітря прогріється до +20 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 28 березня від Наталки Діденко

Завтра, 28 березня, у країні очікується по-справжньому весняне тепло — температура повітря становитиме +12…+18 °C, а на півдні місцями прогріється до +20 °C.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Опадів не передбачається на більшій частині території, лише на сході та північному сході можливі дощі. Вітер східного напрямку, на заході та в південних областях місцями посилюватиметься до 15-20 м/с.

У Києві також буде комфортна погода: вночі +3…+5 °C, а вдень потеплішає до +15 °C. Дощів не передбачається.

Прогноз температури повітря. Фото: Наталка Діденко

Раніше синоптики Укргідрометцентру інформували про те, якою буде погода в Україні у квітні.

Крім того, Наталка Діденко попередила про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.