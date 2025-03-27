Погода в Україні 28 березня — прогноз погоди на завтра

Дістаємо літній гардероб — яку погоду обіцяють на завтра
У п'ятницю, 28 березня, у більшості областей України пануватиме зона дещо підвищеного атмосферного тиску. Це забезпечить суху та відносно теплу погоду.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 28 березня від Укргідрометеоцентра
У південно-східних регіонах, а також уночі на півдні країни відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що принесе невеликі дощі.
У західних і більшості північних областей вночі та вранці можливий туман, що може ускладнювати видимість на дорогах.
Вітер очікується північно-східного та східного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...+5 °С, на півдні — до +9 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+16 °С, а в Закарпатті, південних регіонах та в Криму повітря прогріється до +20 °С.
Прогноз погоди на 28 березня від Наталки Діденко
Завтра, 28 березня, у країні очікується по-справжньому весняне тепло — температура повітря становитиме +12…+18 °C, а на півдні місцями прогріється до +20 °C.
Опадів не передбачається на більшій частині території, лише на сході та північному сході можливі дощі. Вітер східного напрямку, на заході та в південних областях місцями посилюватиметься до 15-20 м/с.
У Києві також буде комфортна погода: вночі +3…+5 °C, а вдень потеплішає до +15 °C. Дощів не передбачається.
Раніше синоптики Укргідрометцентру інформували про те, якою буде погода в Україні у квітні.
Крім того, Наталка Діденко попередила про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.
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