Прогноз погоды в Украине на 23 октября — где ждать бабье лето

Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 23 октября, по всей территории Украины ожидается довольно теплая погода. Только на северо-востоке страны будет несколько прохладнее.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 23 октября от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в четверг в Украине будет тепло.

Дневная температура воздуха составит +11...+16 °С, а в Крыму — до +18 °С. Только на северо-востоке будет свежее — +7...+9 °С.

Завтра, 23 октября, серьезные дожди маловероятны, разве что ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный усилится до 10-14 метров в секунду на западе, севере и в центре Украины.

В Киеве 23 октября ночью и утром местами незначительный дождь, днем без осадков. Завтра будет тепло в столице, до +14 °С.

Диденко предупредила, что в течение 24-25 октября по Украине пройдут дожди, связанные с циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее мы информировали, какой будет погода в Украине в течение октября 2025 года.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в ноябре и стоит ли ожидать снег.