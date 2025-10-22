Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Диденко удивила прогнозом погоды — где ждать бабье лето

Диденко удивила прогнозом погоды — где ждать бабье лето

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 18:40
обновлено: 19:01
Прогноз погоды в Украине на 23 октября — где ждать бабье лето
Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг, 23 октября, по всей территории Украины ожидается довольно теплая погода. Только на северо-востоке страны будет несколько прохладнее.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине на 23 октября от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в четверг в Украине будет тепло.

Дневная температура воздуха составит +11...+16 °С, а в Крыму — до +18 °С. Только на северо-востоке будет свежее — +7...+9 °С.

Завтра, 23 октября, серьезные дожди маловероятны, разве что ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный усилится до 10-14 метров в секунду на западе, севере и в центре Украины.

В Киеве 23 октября ночью и утром местами незначительный дождь, днем без осадков. Завтра будет тепло в столице, до +14 °С.

Диденко предупредила, что в течение 24-25 октября по Украине пройдут дожди, связанные с циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами.

Погода в Україні на 23 жовтня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее мы информировали, какой будет погода в Украине в течение октября 2025 года.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в ноябре и стоит ли ожидать снег.

осень потепление Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине бабье лето
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации