Прогноз погоды в Украине на 23 октября — где ждать бабье лето

Диденко удивила прогнозом погоды — где ждать бабье лето
В четверг, 23 октября, по всей территории Украины ожидается довольно теплая погода. Только на северо-востоке страны будет несколько прохладнее.
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине на 23 октября от Диденко
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в четверг в Украине будет тепло.
Дневная температура воздуха составит +11...+16 °С, а в Крыму — до +18 °С. Только на северо-востоке будет свежее — +7...+9 °С.
Завтра, 23 октября, серьезные дожди маловероятны, разве что ночью и утром в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный усилится до 10-14 метров в секунду на западе, севере и в центре Украины.
В Киеве 23 октября ночью и утром местами незначительный дождь, днем без осадков. Завтра будет тепло в столице, до +14 °С.
Диденко предупредила, что в течение 24-25 октября по Украине пройдут дожди, связанные с циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами.
