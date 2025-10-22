Відео
Головна Метео Діденко здивувала прогнозом погоди — де чекати бабине літо

Діденко здивувала прогнозом погоди — де чекати бабине літо

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 18:40
Оновлено: 19:01
Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня — де чекати бабине літо
Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер, 23 жовтня, по всій території України очікується доволі тепла погода. Лише на північному сході країни буде дещо прохолодніше.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні на 23 жовтня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у четвер в Україні буде тепло.

Денна температура повітря становитиме +11...+16 °С, а в Криму — до +18 °С. Лише на північному сході буде свіжіше — +7...+9 °С.

Завтра, 23 жовтня, серйозні дощі малоймовірні, хіба що вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний посилиться до 10-14 метрів за секунду на заході, півночі та в центрі України.

У Києві 23 жовтня вночі та вранці місцями незначний дощ, вдень без опадів. Завтра буде тепло у столиці, до +14 °С.

Діденко попередила, що впродовж 24-25 жовтня Україною пройдуть дощі, пов'язані з циклоном над Північним морем та його атмосферними фронтами.

Погода в Україні на 23 жовтня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook





Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
