Погода в Украине 13 августа — что прогнозируют

Люди гуляют по городу летом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 13 августа, в Украине будет довольно теплая, солнечная и приятная погода. До конца недели над Украиной будет антициклон.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Украине 13 августа

По прогнозам Наталки Диденко, и сегодня, и завтра, и послезавтра, и до конца недели над Украиной будет господствовать антициклон. А это значит, что любые серьезные или легкомысленные дожди маловероятны.

Поэтому повсюду в Украине — мало облаков, или вообще без облаков, много солнца, мало влаги — без осадков.

В среду, 13 августа, температура воздуха в Украине в течение дня будет колебаться в пределах +24...+28 °C, в южной части и на Закарпатье +28...+30 °C.

В Киеве в среду, 13 августа, ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15 °C, днем около +25 °C.

Зато ночная температура воздуха уже вряд ли будет подниматься выше +20 °C, разве местами в южной части.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

