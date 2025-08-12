Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Діденко здивувала прогнозом — якою буде погода в Україні завтра

Діденко здивувала прогнозом — якою буде погода в Україні завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 12:22
Погода в Україні 13 серпня — що прогнозують
Люди гуляють містом влітку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 13 серпня, в Україні буде доволі тепла, сонячна та приємна погода. До кінця тижня над Україною буде антициклон.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 13 серпня

За прогнозами Наталки Діденко, і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня над Україною пануватиме антициклон. А це означає, що будь-які серйозні чи й легковажні дощі малоймовірні.

Тому повсюди в Україні — мало хмар, або й взагалі без хмар, багато сонця, замало вологи — без опадів.

У середу, 13 серпня, температура повітря в Україні протягом дня коливатиметься в межах +24...+28 °C, у південній частині та на Закарпатті +28...+30 °C.

У Києві у середу, 13 серпня, очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15 °C, вдень близько +25 °C.

Натомість нічна температура повітря вже навряд чи підійматиметься вище +20 °C, хіба місцями в південній частині.

Діденко погода
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нагадаємо, що синоптики спрогнозували, в яких регіонах можливі дощі у вівторок, 12 серпня.

Раніше науковиця розповіла, до якого року в Україні можуть зникнути зими.

літо Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації