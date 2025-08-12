Погода в Україні 13 серпня — що прогнозують

Люди гуляють містом влітку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 13 серпня, в Україні буде доволі тепла, сонячна та приємна погода. До кінця тижня над Україною буде антициклон.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні 13 серпня

За прогнозами Наталки Діденко, і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня над Україною пануватиме антициклон. А це означає, що будь-які серйозні чи й легковажні дощі малоймовірні.

Тому повсюди в Україні — мало хмар, або й взагалі без хмар, багато сонця, замало вологи — без опадів.

У середу, 13 серпня, температура повітря в Україні протягом дня коливатиметься в межах +24...+28 °C, у південній частині та на Закарпатті +28...+30 °C.

У Києві у середу, 13 серпня, очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15 °C, вдень близько +25 °C.

Натомість нічна температура повітря вже навряд чи підійматиметься вище +20 °C, хіба місцями в південній частині.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

