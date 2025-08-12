Погода в Україні 13 серпня — що прогнозують

Діденко здивувала прогнозом — якою буде погода в Україні завтра
У середу, 13 серпня, в Україні буде доволі тепла, сонячна та приємна погода. До кінця тижня над Україною буде антициклон.
Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 13 серпня
За прогнозами Наталки Діденко, і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня над Україною пануватиме антициклон. А це означає, що будь-які серйозні чи й легковажні дощі малоймовірні.
Тому повсюди в Україні — мало хмар, або й взагалі без хмар, багато сонця, замало вологи — без опадів.
У середу, 13 серпня, температура повітря в Україні протягом дня коливатиметься в межах +24...+28 °C, у південній частині та на Закарпатті +28...+30 °C.
У Києві у середу, 13 серпня, очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15 °C, вдень близько +25 °C.
Натомість нічна температура повітря вже навряд чи підійматиметься вище +20 °C, хіба місцями в південній частині.
