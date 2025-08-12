Відео
Головна Метео Всюди тепло, але на сході дощ — прогноз погоди на сьогодні

Всюди тепло, але на сході дощ — прогноз погоди на сьогодні

Дата публікації: 12 серпня 2025 06:25
Погода сьогодні, 12 серпня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Людина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди на вівторок, 12 серпня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише в Харківській та Луганській областях місцями буде короткочасний дощ.

Про це у понеділок, 11 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 12 серпня

Всюди тепло, але на сході дощ — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +9...+14 °С, на півдні та південному сході країни +14...+19 °С. Вдень очікується +20...+25 °С, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях +24...+29 °С.

Всюди тепло, але на сході дощ — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 12 серпня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +9...+14 °С, вдень очікується +20...+25 °С.

У Києві тим часом вночі +12...+14 °С, вдень +22...+24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок в Україні повсюди очікується суха сонячна тривога. Вона поінформувала, що повітря ще не встигне прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним.

Протягом дня передбачається +24...+28 °С, на півдні та Закарпатті +27...+30 °С. Також Діденко попередила, що на сході країни очікується сильний північно-західний вітер.

Водночас у Києві буде теж сухо, сонячно та тепло. У денні години температура повітря становитиме +24+26 °С.

Нагадаємо, що у Львові та області погода сьогодні очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про слабкий туман вночі та зранку.

Також ми писали, що за словами української кліматологині, учасниці IPCC та членкині Національної академії наук США, Світлани Краковської, зими в Україні суттєво зміняться. Вона розповіла, що до 2040 року вони суттєво потеплішають.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
