Погода сьогодні, 12 серпня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Прогноз погоди на вівторок, 12 серпня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише в Харківській та Луганській областях місцями буде короткочасний дощ.

Про це у понеділок, 11 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 12 серпня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +9...+14 °С, на півдні та південному сході країни +14...+19 °С. Вдень очікується +20...+25 °С, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях +24...+29 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 12 серпня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +9...+14 °С, вдень очікується +20...+25 °С.

У Києві тим часом вночі +12...+14 °С, вдень +22...+24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у вівторок в Україні повсюди очікується суха сонячна тривога. Вона поінформувала, що повітря ще не встигне прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним.

Протягом дня передбачається +24...+28 °С, на півдні та Закарпатті +27...+30 °С. Також Діденко попередила, що на сході країни очікується сильний північно-західний вітер.

Водночас у Києві буде теж сухо, сонячно та тепло. У денні години температура повітря становитиме +24+26 °С.

