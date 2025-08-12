Видео
Главная Метео Повсюду тепло, но на востоке дождь — прогноз погоды на сегодня

Повсюду тепло, но на востоке дождь — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 06:25
Погода сегодня, 12 августа, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Человек с зонтиком. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Прогноз погоды на вторник, 12 августа, сообщили синоптики. В этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в Харьковской и Луганской областях местами будет кратковременный дождь. 

Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 12 августа

Всюди тепло, але на сході дощ — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +9...+14 °С, на юге и юго-востоке страны +14...+19 °С. Днем ожидается +20...+25 °С, в южных, большинстве центральных и Закарпатской областях +24...+29 °С.

Всюди тепло, але на сході дощ — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 12 августа прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +9...+14 °С, днем ожидается +20...+25 °С.

В Киеве тем временем ночью +12...+14 °С, днем +22...+24 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, во вторник в Украине повсеместно ожидается сухая солнечная тревога. Она проинформировала, что воздух еще не успеет прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому будет комфортным.

В течение дня предполагается +24...+28 °С, на юге и Закарпатье +27...+30 °С. Также Диденко предупредила, что на востоке страны ожидается сильный северо-западный ветер.

В то же время в Киеве будет тоже сухо, солнечно и тепло. В дневные часы температура воздуха составит +24 +26 °С.

Напомним, что во Львове и области погода сегодня ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о слабом тумане ночью и утром.

Также мы писали, что по словам украинского климатолога, участницы IPCC и члена Национальной академии наук США, Светланы Краковской, зимы в Украине существенно изменятся. Она рассказала, что к 2040 году они существенно потеплеют.

