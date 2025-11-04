Видео
Диденко удивила прогнозом — где ожидать бабье лето завтра

Диденко удивила прогнозом — где ожидать бабье лето завтра

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 13:15
обновлено: 13:15
Прогноз погоды в Украине на 5 ноября — где ждать бабье лето
Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 5 ноября, в некоторых регионах Украины ожидается довольно теплая осенняя погода. Следовательно, в южной части страны днем температура воздуха прогреется до +17 °С.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Читайте также:

Прогноз погоды на 5 ноября от Диденко

По прогнозам Диденко, 5 ноября в Украине температура воздуха самой низкой будет в западной части, +8...+11 °С. Самой высокой — в южной, днем здесь — +12...+17 °С.

На остальной территории Украины ожидается в течение дня +11...+14 °С.

Завтра большую часть территории Украины будет определять антициклональное поле, поэтому существенные осадки маловероятны.

Лишь небольшой влажный островок — Винницкая, Черновицкая область, Одесская и ночью Житомирская — покажет небольшие дожди.

В Киеве в среду дождей не ожидается. Зато в столице даже немного потеплеет.

По прогнозам Диденко, в ближайшее время погода в Украине будет умеренно теплой, с колебаниями.

Погода в Україні на 5 листопада
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики предупреждали, что 4 ноября значительную часть Украины накроют дожди.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение декабря 2025 года.

осень Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине бабье лето
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
