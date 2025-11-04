Відео
Відео

Діденко здивувала прогнозом — де очікувати бабине літо завтра

Діденко здивувала прогнозом — де очікувати бабине літо завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 13:15
Оновлено: 13:34
Прогноз погоди в Україні на 5 листопада — де чекати бабине літо
Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 5 листопада, в деяких регіонах України очікується доволі тепла осіння погода. Відтак, у південній  частині країни вдень температура повітря прогріється до +17 °С. 

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Telegram.

Читайте також:

Прогноз погоди на 5 листопада від Діденко

За прогнозами Діденко, 5 листопада в Україні температура повітря найнижчою буде в західній частині, +8...+11 °С. Найвищою — у південній, вдень тут  +12...+17 °С.

На решті території України очікується протягом дня +11...+14 °С.

Завтра більшу частину території України визначатиме антициклональне поле, тому істотні опади малоймовірні.  

Лише невеликий вологий острівець — Вінниччина, Чернівецька область, Одещина та вночі Житомирщина — покаже невеликі дощі.

У Києві у середу дощів не очікується. Натомість у столиці навіть трохи потеплішає.

За прогнозами Діденко, найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями.

Погода в Україні на 5 листопада
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики попереджали, що 4 листопада значну частину України накриють дощі.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом грудня 2025 року.

осінь Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні бабине літо
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
