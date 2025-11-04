Прогноз погоди в Україні на 5 листопада — де чекати бабине літо

Діденко здивувала прогнозом — де очікувати бабине літо завтра
У середу, 5 листопада, в деяких регіонах України очікується доволі тепла осіння погода. Відтак, у південній частині країни вдень температура повітря прогріється до +17 °С.
Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Прогноз погоди на 5 листопада від Діденко
За прогнозами Діденко, 5 листопада в Україні температура повітря найнижчою буде в західній частині, +8...+11 °С. Найвищою — у південній, вдень тут +12...+17 °С.
На решті території України очікується протягом дня +11...+14 °С.
Завтра більшу частину території України визначатиме антициклональне поле, тому істотні опади малоймовірні.
Лише невеликий вологий острівець — Вінниччина, Чернівецька область, Одещина та вночі Житомирщина — покаже невеликі дощі.
У Києві у середу дощів не очікується. Натомість у столиці навіть трохи потеплішає.
За прогнозами Діденко, найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями.
