Прогноз погоди в Україні на 5 листопада — де чекати бабине літо

Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 5 листопада, в деяких регіонах України очікується доволі тепла осіння погода. Відтак, у південній частині країни вдень температура повітря прогріється до +17 °С.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 5 листопада від Діденко

За прогнозами Діденко, 5 листопада в Україні температура повітря найнижчою буде в західній частині, +8...+11 °С. Найвищою — у південній, вдень тут +12...+17 °С.

На решті території України очікується протягом дня +11...+14 °С.

Завтра більшу частину території України визначатиме антициклональне поле, тому істотні опади малоймовірні.

Лише невеликий вологий острівець — Вінниччина, Чернівецька область, Одещина та вночі Житомирщина — покаже невеликі дощі.

У Києві у середу дощів не очікується. Натомість у столиці навіть трохи потеплішає.

За прогнозами Діденко, найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики попереджали, що 4 листопада значну частину України накриють дощі.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом грудня 2025 року.