Погода сьогодні, 4 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Прогноз погоди на вівторок, 4 листопада, повідомили синоптики. Сьогодні в Україні буде хмарно. Вночі в західних, північних, Вінницькій, місцями Чернігівській та Кіровоградській областях, а вдень по всій Україні, крім сходу та південного сходу, пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. На півдні країни вночі та вранці місцями туман.

Про це у понеділок, 3 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 4 листопада

Сьогодні вітер буде південно-західний, на сході та південному сході південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +4...+9 °С, вдень очікується +8...+13 °С, а на півдні країни до +16 °С.

У Київській області та Києві теж очікується хмарна погода. Будуть невеликі, по області вдень місцями помірні дощі.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області фіксувалася вночі на рівні +3...+8 °С, вдень буде +8...+13 °С.

Тим часом в Києві вночі +6...+8 °С, вдень +10...+12 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні холодний атмосферний фронт зумовить опади. Очікуються дощі на заході та півночі України, а також невеликі дощі у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На решті території — без опадів.

Температура повітря знизиться в західних областях, у північних, а також на Вінниччині та Черкащині до +9...+13 °С. Водночас на півдні України, у більшості центральних областей та на сході температура становитиме +12...+16 °С. Подекуди на півдні буде +18 °С.

У Києві 4 листопада небо буде вкрито хмарами, а температура повітря сягатиме до +10 °С. Очікується дощ.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі буде помірна температура. Синоптики опадів не прогнозують, однак очікується чималий вітер. Мешканцям та гостям ще вдасться насолодитися осінніми пейзажами міста.

