Погода сьогодні, 4 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Майже всю Україну накриють дощі — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди на вівторок, 4 листопада, повідомили синоптики. Сьогодні в Україні буде хмарно. Вночі в західних, північних, Вінницькій, місцями Чернігівській та Кіровоградській областях, а вдень по всій Україні, крім сходу та південного сходу, пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. На півдні країни вночі та вранці місцями туман.
Про це у понеділок, 3 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 4 листопада
Сьогодні вітер буде південно-західний, на сході та південному сході південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі становила +4...+9 °С, вдень очікується +8...+13 °С, а на півдні країни до +16 °С.
У Київській області та Києві теж очікується хмарна погода. Будуть невеликі, по області вдень місцями помірні дощі.
Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області фіксувалася вночі на рівні +3...+8 °С, вдень буде +8...+13 °С.
Тим часом в Києві вночі +6...+8 °С, вдень +10...+12 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні холодний атмосферний фронт зумовить опади. Очікуються дощі на заході та півночі України, а також невеликі дощі у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На решті території — без опадів.
Температура повітря знизиться в західних областях, у північних, а також на Вінниччині та Черкащині до +9...+13 °С. Водночас на півдні України, у більшості центральних областей та на сході температура становитиме +12...+16 °С. Подекуди на півдні буде +18 °С.
У Києві 4 листопада небо буде вкрито хмарами, а температура повітря сягатиме до +10 °С. Очікується дощ.
Нагадаємо, що сьогодні в Одесі буде помірна температура. Синоптики опадів не прогнозують, однак очікується чималий вітер. Мешканцям та гостям ще вдасться насолодитися осінніми пейзажами міста.
