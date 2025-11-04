Видео
Видео

Почти всю Украину накроют дожди — прогноз погоды на сегодня

Почти всю Украину накроют дожди — прогноз погоды на сегодня

Дата публикации 4 ноября 2025 07:01
обновлено: 07:11
Погода сегодня, 4 ноября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Люди под дождем. Фото: Вечерний Киев

Прогноз погоды на вторник, 4 ноября, сообщили синоптики. Сегодня в Украине будет облачно. Ночью в западных, северных, Винницкой, местами Черниговской и Кировоградской областях, а днем по всей Украине, кроме востока и юго-востока — пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На юге страны ночью и утром местами туман. 

Об этом в понедельник, 3 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 4 ноября

В Україні 4 листопада майже всюди будуть дощі
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-западный, на востоке и юго-востоке юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +4...+9 °С, днем ожидается +8...+13 °С, а на юге страны до +16 °С.

Прогноз погоди в Україні 3 листопада
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве тоже ожидается облачная погода. Будут небольшие, по области днем местами умеренные дожди.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области фиксировалась ночью на уровне +3...+8 °С, днем будет +8...+13 °С.

Тем временем в Киеве ночью +6...+8 °С, днем +10...+12 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня холодный атмосферный фронт обусловит осадки. Ожидаются дожди на западе и севере Украины, а также небольшие дожди в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. На остальной территории — без осадков.

Температура воздуха снизится в западных областях, в северных, а также в Винницкой и Черкасской областях до +9...+13 °С. В то же время на юге Украины, в большинстве центральных областей и на востоке температура составит +12...+16 °С. Кое-где на юге будет +18 °С.

В Киеве 4 ноября небо будет покрыто облаками, а температура воздуха будет достигать до +10 °С. Ожидается дождь.

Напомним, что сегодня в Одессе будет умеренная температура. Синоптики осадков не прогнозируют, однако ожидается немалый ветер. Жителям и гостям еще удастся насладиться осенними пейзажами города.

Также мы писали, какой будет погода в декабре и какие даты являются опасными.

