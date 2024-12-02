Прогноз погоды в Украине на завтра, 3 декабря

Диденко спрогнозировала, как изменится погода в Украине завтра
В Украине во вторник, 3 декабря, погода не изменится. Во всех областях будет без осадков, а температура воздуха — в пределах -2...+3 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине 3 декабря
Ночью температура воздуха в Украине будет -4...0 °C, а днем -2...+3 °C. В южной части и западных областях ожидается +1...+6 °C.
В Киеве вторник пройдет без осадков, температура воздуха составит:
- ночью -2...0 °C;
- днем 0...+2 °C.
Ранее синоптики спрогнозировали, что со 2 по 8 декабря антициклон обусловит сухую погоду в Украине.
А во второй половине месяца в областях прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов.
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