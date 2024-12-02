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Диденко спрогнозировала, как изменится погода в Украине завтра

2 декабря 2024 12:53
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 3 декабря
Люди идут по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине во вторник, 3 декабря, погода не изменится. Во всех областях будет без осадков, а температура воздуха — в пределах -2...+3 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Украине 3 декабря

Ночью температура воздуха в Украине будет -4...0 °C, а днем -2...+3 °C. В южной части и западных областях ожидается +1...+6 °C.

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Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

В Киеве вторник пройдет без осадков, температура воздуха составит:

  • ночью -2...0 °C;
  • днем 0...+2 °C.
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Скриншот поста Диденко
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Скриншот поста Диденко

Ранее синоптики спрогнозировали, что со 2 по 8 декабря антициклон обусловит сухую погоду в Украине.

А во второй половине месяца в областях прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов.

зима декабрь синоптик прогноз погоды погода в Украине

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