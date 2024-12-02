Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 грудня

Люди йдуть вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 3 грудня, погода особливо не зміниться. У всіх областях день мине без опадів, а температура повітря буде в межах -2...+3 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

Читайте також:

Температурна карта. Фото: Метеопост

Погода в Україні 3 грудня

Вночі температура повітря в Україні становитиме -4...0 °C, а вдень -2...+3 °C. У південній частині та в західних областях очікується +1...+ 6 °C.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

У Києві вівторок мине без опадів, температура повітря становитиме:

вночі -2...0 °C;

вдень 0...+2 °C.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Раніше синоптики спрогнозували, що з 2 по 8 грудня антициклон зумовить суху погоду в Україні.

А у другій половині місяця в областях прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.