Прогноз погоди в Україні на завтра, 3 грудня

Діденко спрогнозувала, як зміниться погода в Україні завтра
В Україні у вівторок, 3 грудня, погода особливо не зміниться. У всіх областях день мине без опадів, а температура повітря буде в межах -2...+3 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 3 грудня
Вночі температура повітря в Україні становитиме -4...0 °C, а вдень -2...+3 °C. У південній частині та в західних областях очікується +1...+ 6 °C.
У Києві вівторок мине без опадів, температура повітря становитиме:
- вночі -2...0 °C;
- вдень 0...+2 °C.
Раніше синоптики спрогнозували, що з 2 по 8 грудня антициклон зумовить суху погоду в Україні.
А у другій половині місяця в областях прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.
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