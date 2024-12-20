Прогноз погоды от Натальи Диденко на выходные, 21-22 декабря

Люди у моря. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине на выходных 21-22 декабря ожидается небольшое похолодание. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +1...+4 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 21-22 декабря

Завтра в Украине день зимнего солнцестояния, а это значит, что дальше день станет дольше. В области придет небольшое похолодание.

21, 22 и 23 декабря ночью ожидается -5...-1 °C, в восточной части и на юге — 0...+4 °C. Днем в большинстве регионов прогнозируется +1...+4 °C, а в воскресенье будет даже до -2...0 °C. В то же время на юге +3...+7 °C, а в Крыму завтра — до +15 °C.

По словам Диденко, 21 декабря в центральной части, на востоке и юге пройдут периодические дожди, на севере и западе без осадков.

22 декабря из-за активной деятельности циклона, расположенного над Крымом, на юге и востоке будут дожди, в остальных областях — осадки маловероятные.

Скриншот поста Диденко

Погода в Киеве 21-22 декабря

В Киеве 21-22 декабря ожидается незначительное понижение температуры воздуха. В субботу ночью и днем прогнозируют +2...+4 °C, днем около 0 °C.

Осадки в выходные маловероятны: в субботу облачно, а в воскресенье возможны солнечные прояснения.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозировали погодные условия в Украине сегодня. На западе ожидается дождь, в Карпатах — снег.

Также стало известно, какой будет нынешняя зима в Украине. Синоптики предупреждают о тепле зимой, однако все же возможны заливы арктического холода.