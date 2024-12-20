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Діденко спрогнозувала, де в Україні буде тепло на вихідних

20 грудня 2024 14:14
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди від Наталки Діденко на вихідні, 21-22 грудня
Люди біля моря. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні на вихідних 21-22 грудня очікується невелике похолодання. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться у межах +1...+4 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Завтра в Україні день зимового сонцестояння, а це означає, що далі день ставатиме довшим. До областей прийде невелике похолодання.

21, 22 та 23 грудня вночі очікується -5...-1 °C, в східній частині та на півдні — 0...+4 °C. Вдень у більшості регіонів прогнозують +1...+4 °C, а в неділю буде навіть до -2...0 °C. Водночас на півдні +3...+7 °C, а в Криму завтра — аж до +15 °C.

За словами Діденко, 21 грудня у центральній частині, на сході та півдні пройдуть періодичні дощі, на півночі та заході буде без опадів. 

22 грудня через активну діяльність циклону, що розташується над Кримом, на півдні та в сході будуть дощі, в решті областей — опади малоймовірні.

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Скриншот допису Діденко

Погода у Києві 21-22 грудня

У Києві 21-22 грудня очікується незначне зниження температури повітря. У суботу вночі та вдень прогнозують +2...+4 °C, вдень буде близько 0 °C.

Опади на вихідних малоймовірні: у суботу хмарно, а в неділю можливі сонячні прояснення.

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Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували погодні умови в Україні сьогодні. На заході очікується дощ, в Карпатах — сніг.

Також стало відомо, якою буде цьогорічна зима в Україні. Синоптики попереджають про тепло взимку, однак все ж можливі затоки арктичного холоду. 

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