Диденко шокировала прогнозом — в каких регионах резко похолодает

Дата публикации 10 ноября 2025 14:36
обновлено: 15:00
Прогноз погоды в Украине на 11 ноября — где ждать дождь и снег
Люди идут по городу во время снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 11 ноября, почти по всей территории Украины ожидается снижение температуры. Кроме того, большинство регионов страны накроют дожди.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Карта температур
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 11 ноября

Так, по прогнозам Диденко, во вторник циклон с юго-запада Европы по имени Niksala придет в Украину и принесет дожди.

Ожидается, что уже даже сегодня вечером дожди появятся в Винницкой области, севере Одесской области, части Хмельницкой области, Черкасской области и в Черновицкой области.

А уже во вторник, 11 ноября, в течение дня дожди будут идти в большинстве областей, вместе с циклоном движение новой дождливой погоды — с юго-запада на северо-восток Украины.

Температура воздуха во вторник снизится на западе, севере и в большинстве центральных областей, ожидается +6...+10 °С, на востоке +10...+13 °С. Зато в южной части будет несколько теплее — +13...+17 °С.

В Киеве завтра также дождей станет больше, а тепла меньше, в течение дня в столице — +7...+9 °С.

Погода в Україні на 11 листопада
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики обнародовали прогноз погоды на декабрь для разных регионов Украины, рассказав, чего ожидать от температуры и осадков.

Кроме того, синоптики дали общую оценку будущей зимы 2025-2026 годов, описав возможные холодные и теплые периоды, а также вероятность снегопадов и морозов в стране.

Автор:
Светлана Силенко
Автор:
Светлана Силенко
