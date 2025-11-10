Прогноз погоди в Україні на 11 листопада — де чекати дощ та сніг

Люди йдуть містом під час снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 11 листопада, майже по всій території України очікується зниження температури. Крім того, більшість регіонів країни накриють дощі.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні на 11 листопада

Отже, за прогнозами Діденко, у вівторок циклон із південного заходу Європи на ім'я Niksala прийде в Україну й принесе дощі.

Очікується, що вже навіть сьогодні ввечері дощі з'являться на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельниччини, Черкащини та у Чернівецькій області.

А вже у вівторок, 11 листопада, впродовж дня дощитиме у більшості областей, разом із циклоном рух нової дощової погоди — із південного заходу на північний схід України.

Температура повітря у вівторок знизиться на заході, півночі та в більшості центральних областей, очікується +6...+10 °С, на сході +10...+13 °С. Натомість у південній частині буде дещо тепліше — +13...+17 °С.

У Києві завтра також дощів побільшає, а тепла поменшає, протягом дня у столиці — +7...+9 °С.

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди на грудень для різних регіонів України, розповівши, чого очікувати від температури та опадів.

Крім того, синоптики дали загальну оцінку майбутньої зими 2025–2026 років, описавши можливі холодні та теплі періоди, а також ймовірність снігопадів та морозів у країні.