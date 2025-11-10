Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Діденко шокувала прогнозом — в яких регіонах різко похолоднішає

Діденко шокувала прогнозом — в яких регіонах різко похолоднішає

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 14:36
Оновлено: 14:43
Прогноз погоди в Україні на 11 листопада — де чекати дощ та сніг
Люди йдуть містом під час снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 11 листопада, майже по всій території України очікується зниження температури. Крім того, більшість регіонів країни накриють дощі.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Карта температур
Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні на 11 листопада

Отже, за прогнозами Діденко, у вівторок циклон із південного заходу Європи на ім'я Niksala прийде в Україну й принесе дощі.

Очікується, що вже навіть сьогодні ввечері дощі з'являться на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельниччини, Черкащини та у Чернівецькій області.

А вже у вівторок, 11 листопада, впродовж дня дощитиме у більшості областей, разом із циклоном рух нової дощової погоди — із південного заходу на північний схід України.

Температура повітря у вівторок знизиться на заході, півночі та в більшості центральних областей, очікується +6...+10 °С, на сході +10...+13 °С. Натомість у південній частині буде дещо тепліше — +13...+17 °С.

У Києві завтра також дощів побільшає, а тепла поменшає, протягом дня у столиці — +7...+9 °С.

Погода в Україні на 11 листопада
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди на грудень для різних регіонів України, розповівши, чого очікувати від температури та опадів. 

Крім того, синоптики дали загальну оцінку майбутньої зими 2025–2026 років, описавши можливі холодні та теплі періоди, а також ймовірність снігопадів та морозів у країні.

сніг Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації