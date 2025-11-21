Прогноз погоды в Украине на 22 ноября — где ждать снег

Женщина идет по городу во время снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 21 ноября, ожидается снег и гололедица на дорогах. В то же время в некоторых областях прогнозируется дождь.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине на 22 ноября

По прогнозам Диденко, ближайшие субботу-воскресенье циклон и атмосферные фронты обусловят сложную погоду в западных областях Украины. Здесь ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Непогода.

На севере Украины будет преобладать дождь. В центральных областях — дождь местами. Тем временем на юге и на востоке без осадков.

Температура воздуха ожидается крайне контрастной 22-23 ноября. В западных областях будет холодно, днем +1...+4 °С, местами минусовая температура.

На севере в субботу — +5...+7 °С, в воскресенье +3...+6 °С.

В центральных областях в Винницкой области в субботу +6...+8 °С, в воскресенье +2...+5 °С. На остальной территории центральной части очень тепло, +11...+16 °С.

На востоке Украины 22-23 ноября будет тепло — +13...+17 °С. В южной части +15...+20 °С.

В Киеве 22-23 ноября временами дождь. В субботу +6...+8 °С, в воскресенье +4...+6 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

