Прогноз погоди в Україні на 22 листопада — де чекати сніг

У суботу, 21 листопада, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Водночас у деяких областях прогнозується дощ.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Погода в Україні на 22 листопада

За прогнозами Діденко, найближчі суботу-неділю циклон та атмосферні фронти зумовлять складну погоду у західних областях України. Тут очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Негода.

На півночі України переважатиме дощ. У центральних областях — дощ місцями. Натомість на півдні та на сході без опадів.

Температура повітря очікується вкрай контрастною 22-23 листопада. У західних областях буде холодно, вдень +1...+4 °С, місцями мінусова температура.

На півночі у суботу — +5...+7 °С, у неділю +3...+6 °С.

У центральних областях на Вінниччині в суботу +6...+8 °С, в неділю +2...+5 °С. На решті території центральної частини дуже тепло, +11...+16 °С.

На сході України 22-23 листопада буде тепло — +13...+17 °С. У південній частині +15...+20 °С.

У Києві 22-23 листопада часом дощ. У суботу +6...+8 °С, у неділю +4...+6 °С.

