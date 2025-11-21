Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Діденко шокувала прогнозом — де очікувати сніг завтра

Діденко шокувала прогнозом — де очікувати сніг завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 13:02
Оновлено: 13:47
Прогноз погоди в Україні на 22 листопада — де чекати сніг
Жінка йде містом під час снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 21 листопада, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Водночас у деяких областях прогнозується дощ.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:
Погода в Україні на 22 листопада
Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні на 22 листопада

За прогнозами Діденко, найближчі суботу-неділю циклон та атмосферні фронти зумовлять складну погоду у західних областях України. Тут очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Негода.

На півночі України переважатиме дощ. У центральних областях — дощ місцями. Натомість на півдні та на сході без опадів.

Температура повітря очікується вкрай контрастною 22-23 листопада. У західних областях буде холодно, вдень +1...+4 °С, місцями мінусова температура.

На півночі у суботу — +5...+7 °С, у неділю +3...+6 °С.

У центральних областях на Вінниччині в суботу +6...+8 °С, в неділю +2...+5 °С. На решті території центральної частини дуже тепло, +11...+16 °С.

На сході України 22-23 листопада буде тепло — +13...+17 °С. У південній частині +15...+20 °С.

У Києві 22-23 листопада часом дощ. У суботу +6...+8 °С, у неділю +4...+6 °С.

Погода на 22 листопада
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у грудні та чи будуть сильні морози у перший місяць зими.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні взимку та чи варто готуватися до снігопадів.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
