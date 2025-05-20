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Диденко порадовала украинцев прогнозом погоды на завтра

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Дата публикации 20 мая 2025 12:23
Погода в Украине 21 мая - ожидается тепло до +24 °C
Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 21 мая, ожидается теплая погода во всех областях. Столбики термометров будут колебаться в пределах +17...+24 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Прогноз погоды в Украине 21 мая

По словам Диденко, завтра в Украине будет везде тепло. Так, в течение дня температура воздуха будет в пределах +17...+24 °C.

Яка погода буде в Україні 21 травня
Температурная карта. Фото: Метеопост

В то же время возможны дожди в западных областях, в центре, а также на востоке Украины. На юге и на севере, кроме Сумской области, будет без существенных осадков.

Синоптик прогнозирует умеренный ветер западного направления и на востоке — местами сильный ветер.

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В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, а в течение дня предполагаются +22 °C.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, на Солнце сегодня произошло две вспышки, но магнитных бурь не прогнозируется.

А по данным Укргидрометцентра, в некоторых областях сегодня уже начнется настоящая весна.

Солнце Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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