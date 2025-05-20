Погода в Україні 21 травня - очікується тепло до +24 °C

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у середу, 21 травня, очікується тепла погода в усіх областях. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17...+24 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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За словами Діденко, завтра в Україні буде скрізь тепло. Так, протягом дня температура повітря буде в межах +17...+24 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Водночас можливі дощі у західних областях, у центрі, а також на сході України. На півдні та на півночі, окрім Сумської області, буде без істотних опадів.

Синоптик прогнозує помірний вітер західного напрямку та на сході — подекуди сильний вітер.

Прогноз погоди у Києві 21 травня

У Києві завтра істотні опади малоймовірні, а протягом дня передбачаються +22 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, на Сонці сьогодні сталося два спалахи, але магнітних бур не прогнозується.

А за даними Укргідрометцентру, в деяких областях сьогодні вже почнеться справжня весна.