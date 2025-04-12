Погода в Украине на Вербное воскресенье — ожидается потепление

Вербовые котики. Фото: Новини.LIVE

В Украине в Вербное воскресенье, 13 апреля, ожидается теплая погода. Температура воздуха в течение дня достигнет +10...+15 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Так, на Вербное воскресенье в Украине ожидается солнечная погода, температура воздуха будет колебаться днем в пределах +10...+15 °C.

Скриншот поста Диденко

По данным сервиса Meteoprog, на западе завтра будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами будет стоять туман.

Ветер южного направления, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

ночью -3... +2 °С;

днем +12... +17 °С.

В северных областях осадков также не будет. Ветер ночью переменных направлений, а днем юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха:

ночью -2... +3 °С;

днем +10... +15 °С.

Температурная карта. Фото: Метеопост

В центральных областях будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться:

ночью 0... +5 °С;

днем +10... +15 °С.

На юге существенных осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха:

ночью -1... +4 °С;

днем +9... +14 °С.

На востоке также не ожидается существенных осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха:

ночью +1...+6 °С;

днем +9... +14 °С.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, какую погоду ожидать на Пасху в этом году.

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