Погода в Украине на Вербное воскресенье — ожидается потепление

Диденко порадовала украинцев погодой на Вербное воскресенье
В Украине в Вербное воскресенье, 13 апреля, ожидается теплая погода. Температура воздуха в течение дня достигнет +10...+15 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Прогноз погоды в Украине на 13 апреля
Так, на Вербное воскресенье в Украине ожидается солнечная погода, температура воздуха будет колебаться днем в пределах +10...+15 °C.
По данным сервиса Meteoprog, на западе завтра будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами будет стоять туман.
Ветер южного направления, скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью -3... +2 °С;
- днем +12... +17 °С.
В северных областях осадков также не будет. Ветер ночью переменных направлений, а днем юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха:
- ночью -2... +3 °С;
- днем +10... +15 °С.
В центральных областях будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха будет колебаться:
- ночью 0... +5 °С;
- днем +10... +15 °С.
На юге существенных осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха:
- ночью -1... +4 °С;
- днем +9... +14 °С.
На востоке также не ожидается существенных осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха:
- ночью +1...+6 °С;
- днем +9... +14 °С.
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