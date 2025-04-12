Погода в Україні на Вербну неділю — очікується потепління

Вербові котики. Фото: Новини.LIVE

В Україні у Вербну неділю, 13 квітня, очікується тепла погода. Температура повітря протягом дня сягне +10...+15 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Так, на Вербну неділю в Україні очікується сонячна погода, температура повітря коливатиметься вдень в межах +10...+15 °C.

Скриншот допису Діденко

За даними сервісу Meteoprog, на заході завтра буде малохмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями стоятиме туман.

Вітер південного напрямку, швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі -3... +2 °С;

вдень +12… +17 °С.

У північних областях опадів також не буде. Вітер вночі змінних напрямків, а вдень південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря:

вночі -2... +3 °С;

вдень +10… +15 °С.

Температурна карта. Фото: Метеопост

У центральних областях буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря коливатиметься:

вночі 0… +5 °С;

вдень +10… +15 °С.

На півдні істотних опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря:

вночі -1... +4 °С;

вдень +9… +14 °С.

На сході також не очікується істотних опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря:

вночі +1...+6 °С;

вдень +9… +14 °С.

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