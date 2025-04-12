Погода в Україні на Вербну неділю — очікується потепління

Діденко порадувала українців погодою на Вербну неділю
В Україні у Вербну неділю, 13 квітня, очікується тепла погода. Температура повітря протягом дня сягне +10...+15 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 13 квітня
Так, на Вербну неділю в Україні очікується сонячна погода, температура повітря коливатиметься вдень в межах +10...+15 °C.
За даними сервісу Meteoprog, на заході завтра буде малохмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями стоятиме туман.
Вітер південного напрямку, швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі -3... +2 °С;
- вдень +12… +17 °С.
У північних областях опадів також не буде. Вітер вночі змінних напрямків, а вдень південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря:
- вночі -2... +3 °С;
- вдень +10… +15 °С.
У центральних областях буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря коливатиметься:
- вночі 0… +5 °С;
- вдень +10… +15 °С.
На півдні істотних опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря:
- вночі -1... +4 °С;
- вдень +9… +14 °С.
На сході також не очікується істотних опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря:
- вночі +1...+6 °С;
- вдень +9… +14 °С.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, яку погоду очікувати на Великдень цього року.
Також у матеріалі Новини.LIVE ми розповідали, яка погода буде у травні.
Читайте Новини.LIVE!