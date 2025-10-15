Прогноз погоды в Украине на 16 октября — где ждать заморозков

Женщины идут тепло одетые. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 16 октября, в Украине будет сухая погода без осадков из-за масштабной антициклонической полосы высокого атмосферного давления. Однако местами ожидаются заморозки и сильный туман.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 16 октября

По прогнозам Диденко, в четверг мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Исландии через Великобританию, Германию и Польшу в Украину будет блокировать доступ осадков.

По этой причине завтра не будет дождей и снега. Однако влажность и облачная погода может возникнуть из-за сильных туманов. Синоптик предупреждает водителей об опасности на дорогах.

Температура воздуха ночью останется низкой, ожидается +2...+6 °C, местами возможны заморозки. Однако в день в большинстве областей будет достаточно комфортная температура, +10...+15 °C, одна на северо-востоке будет холоднее, ведь там столбики термометров будут показывать +7...+11 °C.

Также Наталка Диденко рассказала, что уже с 18 октября в Украине станет больше дождей, а в западных областях начнется похолодание. В то же время 19 октября нашу страну накроют дожди и все регионы почувствуют похолодание, днем температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+9 °C.

