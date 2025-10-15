Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Діденко попереджає про заморозки — яким регіонам готуватися

Діденко попереджає про заморозки — яким регіонам готуватися

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 13:43
Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня — де чекати заморозків
Жінки йдуть тепло одягнені. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 16 жовтня, в Україні буде суха погода без опадів через масштабну антициклонічну смугу високого атмосферного тиску. Однак місцями очікуються заморозки та сильний туман.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. 

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на 16 жовтня

За прогнозами Діденко, у четвер потужна масштабна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску, що витягнулася від Ісландії через Велику Британію,  Німеччину та Польщу до України блокуватиме доступ опадів. 

Погода в Україні на 16 жовтня
Антициклонічна смуга високого атмосферного тиску. Фото: Метеопост

З цієї причини завтра не буде дощів і снігу. Однак вологість та хмарна погода може виникнути через сильні тумани. Синоптик попереджає водіїв про небезпеку на дорогах. 

Температура повітря вночі залишиться низькою, очікується +2...+6 °C, місцями можливі заморозки. Однак в день в більшості областях буде досить комфортна температура, +10...+15 °C, одна на північному сході буде холодніше, адже там стовпчики термометрів показуватимуть +7...+11 °C. 

Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня
Карта температур в Україні вдень 16 жовтня. Фото: Метеопост

Також Наталка Діденко розповіла, що вже з 18 жовтня в Україн побільшає дощів, а у західних областях почнеться похолодання. Водночас 19 жовтня нашу країну накриють дощі і всі регіони відчують похолодання, вдень температура повітря коливатиметься в межах +5...+9 °C. 

Погода в Україні 16 жовтня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про погіршення погоди 15 жовтня. В деякі регіони прийдуть заморозки, водночас як інші накриють дощі. 

Також ми писали, що сьогодні Львівщину накриє небезпечне погодне явище. Сильний туман значно знизить видимість на дорогах. 

погода осінь Наталка Діденко прогноз погоди туман заморозки
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації