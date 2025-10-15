Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня — де чекати заморозків

Жінки йдуть тепло одягнені. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 16 жовтня, в Україні буде суха погода без опадів через масштабну антициклонічну смугу високого атмосферного тиску. Однак місцями очікуються заморозки та сильний туман.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на 16 жовтня

За прогнозами Діденко, у четвер потужна масштабна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску, що витягнулася від Ісландії через Велику Британію, Німеччину та Польщу до України блокуватиме доступ опадів.

З цієї причини завтра не буде дощів і снігу. Однак вологість та хмарна погода може виникнути через сильні тумани. Синоптик попереджає водіїв про небезпеку на дорогах.

Температура повітря вночі залишиться низькою, очікується +2...+6 °C, місцями можливі заморозки. Однак в день в більшості областях буде досить комфортна температура, +10...+15 °C, одна на північному сході буде холодніше, адже там стовпчики термометрів показуватимуть +7...+11 °C.

Також Наталка Діденко розповіла, що вже з 18 жовтня в Україн побільшає дощів, а у західних областях почнеться похолодання. Водночас 19 жовтня нашу країну накриють дощі і всі регіони відчують похолодання, вдень температура повітря коливатиметься в межах +5...+9 °C.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про погіршення погоди 15 жовтня. В деякі регіони прийдуть заморозки, водночас як інші накриють дощі.

Також ми писали, що сьогодні Львівщину накриє небезпечне погодне явище. Сильний туман значно знизить видимість на дорогах.