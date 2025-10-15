Відео
Відео

Погода в Україні сьогодні — де очікуються заморозки

Погода в Україні сьогодні — де очікуються заморозки

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 06:25
Погода сьогодні, 15 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Чоловік дихає на руки, щоб зігрітися. Фото ілюстративне: istock.com

Прогноз погоди в Україні на середу, 15 жовтня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Невеликий дощ можливий лише вдень на північному сході.

Про це у вівторок, 14 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 15 жовтня 

Погода в Україні 15 жовтня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На Закарпатті вночі та вранці місцями утвориться туман. Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +1...+6 °С. У південних, центральних, східних і Сумській областях на поверхні ґрунту очікуються нічні заморозки: 0...-3 °С (I, жовтий, рівень небезпечності). 

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 15 жовтня 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Удень повітря прогріється до +6...+11 °С, у південних областях — до +14 °С. У Карпатах нічна температура становитиме 0...-3 °С, а денна — +1...+6 °С.

Температури в Україні 15 жовтня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com 

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Західний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі у столиці буде +4...+6 °С, а на Київщині — +1...+6 °С. Удень у Києві потеплішає до +6...+11 °С, а за межами столиці — до +8...+10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 15 жовтня в Україні переважатиме холодна погода. Уночі передбачається +1...+4 °С, місцями до 0 °С і трохи нижче. Удень повітря прогріється до +7...+11 °С, на Закарпатті, у південних і південно-східних областях — до +11...+15 °С. 

Дощі найбільш імовірні на Чернігівщині та Сумщині. На решті території України істотні опади будуть навряд чи, але очікуються тумани.

У Києві вночі буде +2...+5 °С, а вдень — близько +8 °С. Уранці можливий дощ.

Нагадаємо, синоптики попереджали про погіршення погоди. 15 жовтня в деяких областях України можливі заморозки. Не обійдеться й без дощів.

Також ми повідомляли, що в Києві 15 жовтня буде холодно. До того ж очікується пронизливий вітер.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
