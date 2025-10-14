Прогноз погоди на 15 жовтня - якою буде погода завтра

Де чекати заморозків — українців попередили про погіршення погоди
У середу, 15 жовтня, більшість областей України зустріне день під впливом поля підвищеного тиску, що забезпечить суху та прохолодну погоду. Лише на північному сході країни вдень очікується невеликий дощ.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 15 жовтня від Укргідрометеоцентра
Над територією України перебуває холодна повітряна маса, тому вночі при проясненнях на півдні, у центральних, східних областях та в Сумській області прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту у проміжку 0...+3 °С. Денні температури залишатимуться низькими — +6...+11 °С, а на півдні повітря прогріється до +14 °С.
У Карпатах вночі стовпчики термометрів опустяться до 0–3° морозу, вдень очікується +1...+6 °С. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, помірний, 5–10 м/с.
Прогноз погоди на 15 жовтня від Наталки Діденко
В Україну остаточно прийшла холодна осінь. У деяких регіонах країни вночі температура опускається до нуля, а подекуди навіть фіксуються невеликі "мінуси". Хоча така погода й не стала несподіванкою, українці ще не поспішають прощатися з теплом.
За даними синоптиків, 15 жовтня в Україні переважатиме прохолодна погода. Вночі очікується +1...+4 °С, місцями до нуля і трохи нижче.
Вдень повітря прогріється до +7…+11 °С, лише на Закарпатті, півдні та південному сході температура підніметься до +11…+15 °С.
Дощі прогнозують переважно на Чернігівщині та Сумщині, на решті території країни істотних опадів не очікується. Водночас тумани знижуватимуть видимість, тому водіям варто бути особливо уважними на дорогах.
У Києві середа, 15 жовтня, буде прохолодною — вночі +2…+5 °С, удень близько +8 °С. Вранці можливий невеликий дощ, але вдень погода буде сухою.
Нагадаємо, 15 жовтня Львівщину накриє небезпечне погодне явище. Вночі місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0...-2 °C.
Водночас небезпечна погода завтра також буде у Харкові. Подекуди можливі заморозки та тумани.
