Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Де чекати заморозків — українців попередили про погіршення погоди

Де чекати заморозків — українців попередили про погіршення погоди

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 21:20
Прогноз погоди на 15 жовтня - якою буде погода завтра
Жінки на холоді на вулиці. Фото: Nathan Denette/Canadian Press

У середу, 15 жовтня, більшість областей України зустріне день під впливом поля підвищеного тиску, що забезпечить суху та прохолодну погоду. Лише на північному сході країни вдень очікується невеликий дощ.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 15 жовтня від Укргідрометеоцентра

Над територією України перебуває холодна повітряна маса, тому вночі при проясненнях на півдні, у центральних, східних областях та в Сумській області прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту у проміжку 0...+3 °С. Денні температури залишатимуться низькими — +6...+11 °С, а на півдні повітря прогріється до +14 °С.

Де чекати снігу — українців попередили про погіршення погоди - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

У Карпатах вночі стовпчики термометрів опустяться до 0–3° морозу, вдень очікується +1...+6 °С. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, помірний, 5–10 м/с.

Де чекати снігу — українців попередили про погіршення погоди - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 15 жовтня від Наталки Діденко

В Україну остаточно прийшла холодна осінь. У деяких регіонах країни вночі температура опускається до нуля, а подекуди навіть фіксуються невеликі "мінуси". Хоча така погода й не стала несподіванкою, українці ще не поспішають прощатися з теплом.

За даними синоптиків, 15 жовтня в Україні переважатиме прохолодна погода. Вночі очікується +1...+4 °С, місцями до нуля і трохи нижче.

Де чекати снігу — українців попередили про погіршення погоди - фото 3
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Вдень повітря прогріється до +7…+11 °С, лише на Закарпатті, півдні та південному сході температура підніметься до +11…+15 °С.

Дощі прогнозують переважно на Чернігівщині та Сумщині, на решті території країни істотних опадів не очікується. Водночас тумани знижуватимуть видимість, тому водіям варто бути особливо уважними на дорогах.

У Києві середа, 15 жовтня, буде прохолодною — вночі +2…+5 °С, удень близько +8 °С. Вранці можливий невеликий дощ, але вдень погода буде сухою.

Нагадаємо, 15 жовтня Львівщину накриє небезпечне погодне явище. Вночі місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0...-2 °C.

Водночас небезпечна погода завтра також буде у Харкові. Подекуди можливі заморозки та тумани.

погода осінь синоптик прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації