Прогноз погоди на 15 жовтня - якою буде погода завтра

У середу, 15 жовтня, більшість областей України зустріне день під впливом поля підвищеного тиску, що забезпечить суху та прохолодну погоду. Лише на північному сході країни вдень очікується невеликий дощ.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 15 жовтня від Укргідрометеоцентра

Над територією України перебуває холодна повітряна маса, тому вночі при проясненнях на півдні, у центральних, східних областях та в Сумській області прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту у проміжку 0...+3 °С. Денні температури залишатимуться низькими — +6...+11 °С, а на півдні повітря прогріється до +14 °С.

Пост Укргідрометеоцентра.

У Карпатах вночі стовпчики термометрів опустяться до 0–3° морозу, вдень очікується +1...+6 °С. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, помірний, 5–10 м/с.

Карта погоди.

Прогноз погоди на 15 жовтня від Наталки Діденко

В Україну остаточно прийшла холодна осінь. У деяких регіонах країни вночі температура опускається до нуля, а подекуди навіть фіксуються невеликі "мінуси". Хоча така погода й не стала несподіванкою, українці ще не поспішають прощатися з теплом.

За даними синоптиків, 15 жовтня в Україні переважатиме прохолодна погода. Вночі очікується +1...+4 °С, місцями до нуля і трохи нижче.

Пост Наталки Діденко.

Вдень повітря прогріється до +7…+11 °С, лише на Закарпатті, півдні та південному сході температура підніметься до +11…+15 °С.

Дощі прогнозують переважно на Чернігівщині та Сумщині, на решті території країни істотних опадів не очікується. Водночас тумани знижуватимуть видимість, тому водіям варто бути особливо уважними на дорогах.

У Києві середа, 15 жовтня, буде прохолодною — вночі +2…+5 °С, удень близько +8 °С. Вранці можливий невеликий дощ, але вдень погода буде сухою.

Нагадаємо, 15 жовтня Львівщину накриє небезпечне погодне явище. Вночі місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0...-2 °C.

Водночас небезпечна погода завтра також буде у Харкові. Подекуди можливі заморозки та тумани.