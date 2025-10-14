Прогноз погоды на 15 октября - какой будет погода завтра

Женщины на холоде на улице. Фото: Nathan Denette/Canadian Press

В среду, 15 октября, большинство областей Украины встретит день под влиянием поля повышенного давления, что обеспечит сухую и прохладную погоду. Лишь на северо-востоке страны днем ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 15 октября от Укргидрометеоцентра

Над территорией Украины находится холодная воздушная масса, поэтому ночью при прояснениях на юге, в центральных, восточных областях и в Сумской области прогнозируются заморозки на поверхности почвы в промежутке 0...+3 °С. Дневные температуры будут оставаться низкими — +6...+11 °С, а на юге воздух прогреется до +14 °С.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

В Карпатах ночью столбики термометров опустятся до 0-3° мороза, днем ожидается +1...+6 °С. На Закарпатье ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, умеренный, 5-10 м/с.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 15 октября от Наталки Диденко

В Украину окончательно пришла холодная осень. В некоторых регионах страны ночью температура опускается до нуля, а кое-где даже фиксируются небольшие "минусы". Хотя такая погода и не стала неожиданностью, украинцы еще не спешат прощаться с теплом.

По данным синоптиков, 15 октября в Украине будет преобладать прохладная погода. Ночью ожидается +1...+4 °С, местами до нуля и чуть ниже.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Днем воздух прогреется до +7...+11 °С, только на Закарпатье, юге и юго-востоке температура поднимется до +11...+15 °С.

Дожди прогнозируют преимущественно на Черниговщине и Сумщине, на остальной территории страны существенных осадков не ожидается. В то же время туманы будут снижать видимость, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах.

В Киеве среда, 15 октября, будет прохладной — ночью +2...+5 °С, днем около +8 °С. Утром возможен небольшой дождь, но днем погода будет сухой.

Напомним, 15 октября Львовскую область накроет опасное погодное явление. Ночью местами возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-2 °C.

В то же время опасная погода завтра также будет в Харькове. Кое-где возможны заморозки и туманы.