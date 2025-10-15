Видео
Україна
Видео

Погода в Украине сегодня — где ожидаются заморозки

Погода в Украине сегодня — где ожидаются заморозки

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 06:25
Погода сегодня, 15 октября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Мужчина дышит на руки, чтобы согреться. Фото иллюстративное: istock.com

Прогноз погоды в Украине на среду, 15 октября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь возможен только днем на северо-востоке.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 15 октября

Погода в Украине 15 октября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На Закарпатье ночью и утром местами образуется туман. Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +1...+6 °С. В южных, центральных, восточных и Сумской областях на поверхности почвы ожидаются ночные заморозки: 0...-3 °С (I, желтый, уровень опасности).

Опасные метеорологические явления в Украине 15 октября 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Днем воздух прогреется до +6...+11 °С, в южных областях — до +14 °С. В Карпатах ночная температура составит 0...-3 °С, а дневная — +1...+6 °С.

Температуры в Украине 15 октября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Западный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью в столице будет +4...+6 °С, а на Киевщине — +1...+6 °С. Днем в Киеве потеплеет до +6...+11 °С, а за пределами столицы — до +8...+10 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 15 октября в Украине будет преобладать холодная погода. Ночью предполагается +1...+4 °С, местами до 0 °С и чуть ниже. Днем воздух прогреется до +7...+11 °С, на Закарпатье, в южных и юго-восточных областях — до +11...+15 °С.

Дожди наиболее вероятны на Черниговщине и Сумщине. На остальной территории Украины существенные осадки будут вряд ли, но ожидаются туманы.

В Киеве ночью будет +2...+5 °С, а днем — около +8 °С. Утром возможен дождь.

Напомним, синоптики предупреждали об ухудшении погоды. 15 октября в некоторых областях Украины возможны заморозки. Не обойдется и без дождей.

Также мы сообщали, что в Киеве 15 октября будет холодно. К тому же ожидается пронизывающий ветер.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
