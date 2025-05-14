Погода в Украине 15 мая - ожидаются дожди и мокрый снег

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в четверг, 15 мая, ожидается облачная и дождливая погода, местами мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+20 °C в течение суток.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Прогноз погоды в Украине на 15 мая

По словам Диденко, завтра будет дождь, а ветер юго-западного направления будет порывистым и местами даже со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Также из-за влияния холодного атмосферного фронта в большинстве областей пройдут дожди, в западных возможны сильные дожди, в Карпатах и вблизи Карпат — местами с мокрым снегом.

В то же время в южной и юго-восточной части будет преимущественно сухо. Температура воздуха в течение дня составит +14...+18 °C, на юге до +20 °C. Ощутимо похолодает в западных областях — там столбики термометров покажут +8...+13 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве на 15 мая

В Киеве завтра ожидается дождь, сильный ветер юго-западного направления и +15 °C.

В пятницу в столице похолодает из-за дождя, поэтому температура воздуха будет не выше +10 °C.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Диденко добавила, что медленное потепление ожидается после 20 мая.

Скриншот поста Диденко

Скриншот поста Диденко

Ранее синоптики предупреждали о прохладной погоде в Украине в течение всей недели.

Также на Солнце сегодня произошло шесть вспышек класса С. Астросиноптики ответили, стоит ли ждать магнитных бурь.