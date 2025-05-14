Погода в Україні 15 травня - очікуються дощі та мокрий сніг

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у четвер, 15 травня, очікується хмарна та дощова погода, місцями мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься у межах +4...+20 °C протягом доби.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Прогноз погоди в Україні на 15 травня

За словами Діденко, завтра буде хмарно, а вітер південно-західного напрямку буде рвучким і місцями навіть зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Також через вплив холодного атмосферного фронту в більшості областей пройдуть дощі, в західних можливі сильні дощі, у Карпатах та поблизу Карпат — місцями з мокрим снігом.

Водночас у південній та південно-східній частині буде переважно сухо. Температура повітря протягом дня становитиме +14...+18 °C, на півдні до +20 °C. Відчутно похолоднішає у західних областях — там стовпчики термометрів покажуть +8...+13 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві на 15 травня

У Києві завтра очікується дощ, сильний вітер південно-західного напрямку та +15 °C.

У п'ятницю в столиці похолоднішає через дощ, тому температура повітря буде не вище +10 °C.

Найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Діденко додала, що повільне потепління очікується після 20 травня.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Раніше синоптики попереджали про прохолодну погоду в Україні протягом всього тижня.

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