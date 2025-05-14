Погода в Україні 15 травня - очікуються дощі та мокрий сніг

Діденко попередила про сніг завтра — які області накриє негода
В Україні у четвер, 15 травня, очікується хмарна та дощова погода, місцями мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься у межах +4...+20 °C протягом доби.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Прогноз погоди в Україні на 15 травня
За словами Діденко, завтра буде хмарно, а вітер південно-західного напрямку буде рвучким і місцями навіть зі штормовими поривами до 15-20 м/с.
Також через вплив холодного атмосферного фронту в більшості областей пройдуть дощі, в західних можливі сильні дощі, у Карпатах та поблизу Карпат — місцями з мокрим снігом.
Водночас у південній та південно-східній частині буде переважно сухо. Температура повітря протягом дня становитиме +14...+18 °C, на півдні до +20 °C. Відчутно похолоднішає у західних областях — там стовпчики термометрів покажуть +8...+13 °C.
Прогноз погоди у Києві на 15 травня
У Києві завтра очікується дощ, сильний вітер південно-західного напрямку та +15 °C.
У п'ятницю в столиці похолоднішає через дощ, тому температура повітря буде не вище +10 °C.
Найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Діденко додала, що повільне потепління очікується після 20 травня.
Раніше синоптики попереджали про прохолодну погоду в Україні протягом всього тижня.
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