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Диденко предупредила о грозовых ливнях завтра — карта ненастья

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 14:06
Прогноз погоды от Наталки Диденко на завтра, 3 августа — где будут грозовые ливни
Гроза над городком. Иллюстративное фото: Джо Рендал / NASA

Погода в воскресенье, 3 августа, будет и дождливой, и жаркой. Под зону дождей попадут восточные, юго-восточные и частично западные области. На остальной территории будет царить жара до +34 °C.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды на 3 августа

"Эти красные ячейки на самом деле не такие угрожающие, как выглядят на карте внизу. Это просто зоны дождей, которые будут иметь разную интенсивность, что и показывает цвет. А завтра, 3-го августа, дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях", — прогнозирует Диденко.

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Карта осадков в Украине на 3 августа. Фото: facebook.com/tala.didenko

По словам синоптика, в остальных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха в течение дня будет +28...+32 °C, а на юге и востоке страны — +30...+34 °C.

Погода в Киеве 3 августа

Диденко прогнозирует солнечную и жаркую погоду в Киеве завтра 3 августа. Воздух прогреется до +26...+28 °C. А дождь стоит ждать аж 6 августа.

Диденко предупредила о грозовых ливнях завтра — карта ненастья - фото 2
Сообщение Наталки Диденко в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, что Наталка Диденко спрогнозировала, какими будут первые дни августа в Украине. Синоптик ответила, когда ждать дождей.

Также редакция Новини.LIVE вместе с астросиноптиками подготовила прогноз магнитных бурь на август. Известно, на какие даты следует обратить особое внимание метеозависимым.

погода Наталка Диденко дождь прогноз погоды жара гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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