Прогноз погоды от Наталки Диденко на завтра, 3 августа — где будут грозовые ливни

Диденко предупредила о грозовых ливнях завтра — карта ненастья
Погода в воскресенье, 3 августа, будет и дождливой, и жаркой. Под зону дождей попадут восточные, юго-восточные и частично западные области. На остальной территории будет царить жара до +34 °C.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Прогноз погоды на 3 августа
"Эти красные ячейки на самом деле не такие угрожающие, как выглядят на карте внизу. Это просто зоны дождей, которые будут иметь разную интенсивность, что и показывает цвет. А завтра, 3-го августа, дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях", — прогнозирует Диденко.
По словам синоптика, в остальных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха в течение дня будет +28...+32 °C, а на юге и востоке страны — +30...+34 °C.
Погода в Киеве 3 августа
Диденко прогнозирует солнечную и жаркую погоду в Киеве завтра 3 августа. Воздух прогреется до +26...+28 °C. А дождь стоит ждать аж 6 августа.
Напомним, что Наталка Диденко спрогнозировала, какими будут первые дни августа в Украине. Синоптик ответила, когда ждать дождей.
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