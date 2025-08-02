Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра, 3 серпня — де будуть грозові зливи

Гроза над містечком. Ілюстративне фото: Джо Рендал / NASA

Погода в неділю, 3 серпня, буде і дощовою, і спекотною. Під зону дощів підпадуть східні, південно-східні та частково західні області. На решті території пануватиме спека до +34 °C.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 3 серпня

"Ці червоні осередки насправді не такі загрозливі, як виглядають на карті внизу. Це просто зони дощів, які матимуть різну інтенсивність, що й показує колір. А завтра, 3-го серпня, дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях", — прогнозує Діденко.

Мапа опадів в Україні на 3 серпня. Фото: facebook.com/tala.didenko

За словами синоптикині, в решті областей очікується суха погода. Температура повітря упродовж дня буде +28...+32 °C, а на півдні та сході країни — +30...+34 °C.

Погода в Києві 3 серпня

Діденко прогнозує сонячну та спекотну погоду в Києві завтра 3 серпня. Повітря прогріється до +26...+28 °C. А дощ варто чекати аж 6 серпня.

Допис Наталки Діденко в Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Наталка Діденко спрогнозувала, якими будуть перші дні серпня в Україні. Синоптикиня відповіла, коли чекати дощів.

Також редакція Новини.LIVE разом з астросиноптиками підготувала прогноз магнітних бур на серпень. Відомо, на які дати слід звернути особливу увагу метеозалежним.