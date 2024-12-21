Прогноз погоды в Украине завтра, 22 декабря

Люди идут под дождем. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 22 декабря, ожидается дождливая погода на юге и востоке. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...+4 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 22 декабря

Завтра в областях ночью ожидается -5...-1 °С, на востоке и юге — 0...+4 °С. Днем в большинстве областей прогнозируют +1...+4 °С, на юге до +3...+7 °С, а в Крыму даже до +15 °С.

В то же время из-за активной деятельности циклона, который расположится над Крымом, на юге и востоке будут дожди. На остальной территории осадки маловероятны.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 22 декабря

В Киеве в воскресенье ожидается незначительное снижение температуры воздуха. Ночью -3...-1 °С, а днем около 0 °С.

Завтра осадки в столице маловероятны, возможны солнечные прояснения.

Скриншот поста Диденко

Ранее синоптик Укргидрометцентра спрогнозировала, какой погоды ждать украинцам в разных областях на Рождество.

Также в этом году в Украине ожидается теплая зима, а самые сильные морозы будут в январе.